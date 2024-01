América de Cali le deja la puerta abierta a Arturo Vidal: "No puedes decir..."

Mientras Colo Colo sigue alargando las cosas para fichar a Arturo Vidal, en Colombia siguen atentos a los que ocurra con las negociaciones. El King tiene todo listo para firmar en el Cacique, pero el América de Cali no pierde la esperanza de contar con sus servicios.

Luego de salir del Athletico Paranaense y que Boca Juniors lo dejara en visto, el bicampeón de América comenzó a gestionar su regreso al Monumental. Fue en medio de eso que el cuadro colombiano puso sus ojos encima, al punto de seguir ilusionados.

Pese a que todo apunta al retorno de Arturo Vidal a Colo Colo, en el América de Cali no pierden la esperanza de tenerlo en sus filas. Así lo dejó claro la propia presidenta del club, quien le abrió las puertas para el futuro.

Arturo Vidal sigue en la mira del América de Colo Colo

América de Cali fue uno de los clubes que sorprendió al poner la mira en Arturo Vidal en medio de su búsqueda de equipo. El cuadro colombiano apelaba a contar con el King gracias a su pareja, nacida por esas tierras.

Pero el deseo del volante es regresar a Colo Colo y, por ahora, desechó otras opciones. Eso sí, en el elenco cafetalero no se hacen problemas y le dejaron la puerta abierta para que llegue en el futuro e incluso si se cae su retorno.

Marcela Gómez, presidenta del América de Cali, conversó con Revista Semana y se refirió a las negociaciones con Arturo Vidal. “Llegó un punto el que, como institución, decidimos parar y enfocarnos en otro proceso. Nosotros, genuinamente, quisimos traerlo, pero vemos que se orienta a otra opción”, lanzó.

En Colombia no dudaron en señalar que el King los utilizó para apurar a Colo Colo, pero desde el club lo descartan. “No lo siento así. Creo que es un proceso de todos los jugadores, que a la hora de analizar las oportunidades que tienen y del nivel ponen sobre la mesa lo que les ofrecen”.

De hecho y a pesar de que hubo un portazo en esta ocasión, en el elenco cafetalero siguen soñando con tenerlo. “No puedes decir de esta agua no beberé, como dice mi papá. En este mercado es difícil, pero de que no pueda volver no lo digo”, sentenció.

Arturo Vidal sigue esperando a que se afinen los últimos detalles para tener su esperado regreso a Colo Colo. El King no piensa en otra cosa que no sea el Cacique, pero América de Cali le deja la opción en la mesa para el futuro.

¿Jugará Arturo Vidal algún día en el América de Cali? ¿Jugará Arturo Vidal algún día en el América de Cali? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en 2023?

Durante la campaña 2023, donde jugó por Flamengo y Athletico Paranaense, Arturo Vidal disputó un total de 34 partidos oficiales. No marcó goles y registró dos asistencias, con 1.692 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera definir pronto la situación de Arturo Vidal mientras el plantel se enfoca en la cancha. Este lunes 22 de enero desde las 20:00 horas, el Cacique choca con Liverpool de Uruguay en la Serie Río de La Plata.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.