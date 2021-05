Xavi y su admiración por Arturo Vidal: "Hablamos de uno de los mejores centrocampistas de la última década"

Xavi Hernández es considerado el gran reloj del Barcelona multicampeón que maravilló entre la primera y segunda década del presente siglo. Hoy el ex mediocampista y leyenda azulgrana es el entrenador del Al-Sadd de Qatar, pero no pierde de vista al cuadro culé y la actualidad del fútbol internacional.

El DT de 41 años fue compañero de Alexis Sánchez y Claudio Bravo en los culés, pero también es voz autorizada para referirse a Arturo Vidal, el tercer chileno que defendió hasta hace poco la camiseta del Barcelona entre 2018 y 2020, hoy en el Internazionale Milano junto a AS7.

“A Vidal no lo he tenido de compañero, pero tengo aún muchos amigos en el vestuario del Barcelona y me han hablado maravillas de él como persona y futbolista, como un tío que tira del carro dentro del campo y se le ve con mucha personalidad”, dijo Xavi a ESPN FC.

Incluso las palabras del español no dejan de llamar la atención, especialmente viniendo de una estrella de la talla de Xavi. Para la leyenda viva del Barça el Rey Arturo no tienen comparaciones.

“Estamos hablando de uno de los mejores centrocampistas de la última década y ha marcado diferencias donde ha ido. De 10 ligas ha ganado 9, eso significa que es un ganador, un ejemplo. No he podido coincidir con él, pero me han dicho sus compañeros del Barça que fue ejemplar en su etapa en el Barcelona”, sentenció.

Xavi jugó en el Barcelona entre 1998 y 2015 consiguiendo ocho títulos de Liga, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España; cuatro Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Casi nada.