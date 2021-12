La incertidumbre de lo que pueda suceder con Arturo Vidal para la próxima temporada es grande pues las posibilidades de que siga en el Inter de Milán de la Serie A son bajas,ues cuando termine la actual campaña terminaran los dos años de contrato que firmó en 2020 cuando llegó desde Barcelona.

Una de los periodistas más confiables en cuanto a fichajes y el mercado en el mundo del fútbol, Fabrizio Romano, dio a conocer que el mediocampista chileno no seguirá de ninguna manera en el cuadro nerazzurro. Así lo manifestó el reportero italiano a través de su podcast en Twitch, Here we go.

El exfutbolista de Bayern Munich y Juventus ha estado en la órbita de varios equipos desde el pasado mercado de fichajes pues algunas informaciones hablaron del interés que despertó en el Olympique de Marsella que dirige Jorge Sampaoli, además de la posibilidad de regresar al fútbol sudamericano.

A pesar de comenzar la campaña debiendo ganarse la confianza del nuevo entrenador del equipo, Simone Inzaghi, se ha ido ganando un espacio dentro de la rotación en el mediocampo de los actuales campeones de la Serie A.

Hasta el momento, son 12 los compromisos que Vidal ha disputado durante esta temporada entre la liga italiana y la Champions League, de los cuales dos han sido como titular, logrando anotar dos goles.