Navia y la demanda de Vidal a Barcelona: "No sé si lo habrá hecho con alguna intención, para tener la posibilidad de salir"

Justo cuando las negociaciones de Inter de Milán por conseguir el fichaje de Arturo Vidal están en su punto más alto, el volante chileno demandó a Barcelona, su actual club, por el no pago de bonos y premios, correspondiente a la temporada pasada.

La situación que protagonizó el Rey no cayó bien en Cataluña, donde aseguran que el accionar del chileno es parte de una estrategia para poder emigrar al equipo italiano.

El ex seleccionado chileno Reinaldo Navia conversó con Redgol sobre la situación, y aunque aseguró que no está muy encima del hecho, dio a conocer su punto de vista.

"Esa noticia no la conozco en profundidad, pero sabemos que Vidal es un jugador que muchos equipos quisieran tenerlo, muchos futbolistas lo alaban, yo como chileno me siento lógicamente orgulloso de que Arturo sea uno de los referentes de Chile y de los jugadores nacionales en Europa, sobre todo en uno de mis equipos favoritos en Europa, como Barcelona. Cuando le tocó jugar siempre lo hizo bien, siempre mojó la camiseta, hizo hasta goles importantes", partió diciendo el ahora comentarista.

"Sobre la demanda no estoy muy al tanto, no he leído nada, pero no sé si lo habrá hecho con alguna intención, para tener la posibilidad de salir, porque sabemos del interés que tiene por él el Inter de Milán o la Juventus que se metió a la lucha por Arturo, pero ya son decisiones personales pelearte con los clubes-", profundizó.

Navia alabó al chileno, pero también dejó entrever que quizá las intenciones del King son de cambiar de club, porque en Inter de Milán lo están esperando Antonio Conte y Alexis Sánchez con los brazos abiertos.