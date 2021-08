Dos de sus los jugadores más importantes en la historia del fútbol chileno son Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes se toparon por primera vez en Europa en Inter de Milán, donde son compañeros desde la temporada pasada.

Siempre se ha comentado mucho acerca de su relación, pero el King dejó todos los mitos atrás, y comentó cómo es el día a día que tiene con el Niño Maravilla, a quien va a extrañar en la fecha triple de las eliminatorias.

"Con el grupo (en Inter) me llevo muy bien, mucha alegría. Soy una persona que entra rápido en los camarines, siempre estoy alegre, tirando la talla. Ayudo a mis compañeros cuando lo necesitan. Con Alexis nos conocemos de chicos, aunque nunca estuvimos tanto tiempo juntos. Nos ayudamos, es lindo estar con él, saber lo que hace él para estar al cien, él ve cómo me preparo. Siempre lo vivimos a la distancia. Hemos tenido problemas con las lesiones, esperamos estar presentes ahora en todos los partidos", dijo el volante a TNT Sports.

Luego, comentó el presente que vive el delantero, quien sigue sin reponerse físicamente luego de la lesión que tuvo en la Copa América 2021.

Vidal aseguró que no se mueve de Inter - Getty

"Ha estado complicado. Es un tema complicado. Le encanta jugar, entrenar y con esta lesión no ha podido hacer nada de eso. Se le siente un poco triste porque no hace lo que le gusta. Pero este tiempo le servirá para no lesionarse. Tiene mucho que dar aún, es un jugador increíble. ¿Se queda? Sí, también (ríe). No es tan fácil cambiarse de equipo a jugadores con tantas experiencias y que han ganado tanto", comentó el Rey.

Por último, Arturo Vidal lamentó la ausencia de Alexis en la fecha triple de las eliminatorias, para la cual no fue citado por su recuperación.

"Es extraño cuando Alexis no está, pero era complicado por su momento. Claramente se esforzó mucho en la Copa América y eso le pasó la cuenta. Lo mejor que le puede pasar es que se quede acá (en el Inter), se recupere, se entrene como le gusta y tenerlo para los próximos partidos pero al 100 por ciento. Ahora no estaba en su mejor momento", cerró sobre Sánchez.