Juanjo Buscalia aconseja a Arturo Vidal: "Si en Barcelona lo van a dejar relegado, tiene que salir a buscar"

La situación que vive Arturo Vidal en Barcelona es compleja y su futuro es incierto en el conjunto Culé. El formado en Colo Colo no sabe qué pasará en su carrera futbolística y varios clubes preguntan por él.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, Juan José Buscalia, habló el momento que vive Arturo Vidal con el equipo azulgrana y lo aconsejó para su futuro.

"Yo creo que el futbolista tiene que estar donde se sienta cómodo. Por ejemplo, James Rodríguez en el Real Madrid, el insiste e insiste y está perdiendo tiempo quedándose en el Real Madrid, el nombre es una tentación", expresó.

Arturo Vidal en Barcelona

Además agregó que, "si a Arturo en Barcelona lo van a dejar relegado, tiene que salir a buscar protagonismo. Yo creo que Arturo tiene para jugar un rato largo, pero también depende del criterio del entrenador. Este es el mío, cuando entró, rindió. Con Suarez y Messi hicieron una relación entre ellos, eso está bueno".

Para finalizar, Juanjo Buscalia llenó de elogios al mediocampista chileno. "Si Setien no lo va a tener en cuenta se tiene que ir, yo creo que Arturo cuando lo veo entrar en estas negociaciones está bien, porque es un jugador que ha jugado bien. Un futbolista como él tiene que estar. A Sergio Busquets no sé cuanto le queda, Arturo Vidal, tiene combate, criterio, idea y vuelta y no le tiene que envidiar nada a nadie. Es un jugador de elite", sentenció.