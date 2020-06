Jaime Vera revela los lujos que tiene Arturo Vidal en su gimnasio para mantenerse como avión

Jaime Vera conoce a Arturo Vidal hace más de 15 años, cuando el King era un cadete más en las divisiones inferiores de Colo Colo. Una conexión que se mantiene hasta nuestros días, al punto de que el jugador de Barcelona asesora al Pillo en materia de coronavirus.

En conversación con La Redgoleta de RedGol, el entrenador de Iquique desclasifica la relación. "He estado en contacto con Arturo Vidal para preguntarle el protocolo que hizo Barcelona antes del comienzo de las competencias. Hemos estado al tanto de todo, estudiando lo que pasa", explica.

Es que el DT está preocupado por lo que vendrá. "Dicen que (el receso) es bastante peligroso con los jugadores, así que hay que tener doble cuidado porque llevan mucho tiempo inactivos y eso afecta la musculatura y el cuerpo en general en la vuelta a los entrenamientos", asume.

Arturo Vidal debutó en Colo Colo en 2005 y se mantuvo hasta 2007 en el Cacique

Y qué mejor que asesorarse con un especialista. Vidal se ha mostrado como uno de los jugadores más en el regreso del Barcelona, aunque sus posibilidades son bien distintas a las que cuentan los jugadores iquiqueños.

"Él me mostraba que tiene dos trotadoras en su casa, que trabaja a la par con su preparador físico y que posee una cámara hiperbárica que le ayuda bastante. Nosotros no podemos tener eso, solamente bicicletas estáticas, porque no tenemos los recursos para tener esas trotadoras, que nos habrían servido mucho", asume Vera.

"Vidal me mostraba que tiene dos trotadoras en su casa, que trabaja a la par con su preparador físico y que posee una cámara hiperbárica que le ayuda bastante"

Pero el trabajo de Vidal comenzó hace muchos años. "Arturo desde chico fue un hombre que marcó diferencias de todo tipo. Desde chico se veían las condiciones que tenía. Él lo fue puliendo, lo fue trabajando y nosotros ayudando a que fortaleciera lo que tenía como talento para el fútbol".

"Él era muy respetuoso con los entrenadores y preparadores físicos, y se dejaba entrenar. Era lo mejor que tenía. Hasta el día de hoy se deja entrenar, tiene su preparador físico personal y uno lo ve con las ganas de un niño de 20 años. Por lo tanto, ha sabido aprovechar bien su condición de talento para el fútbol", sentencia.

Finalmente, Vera se refiere a la aspiración de Vidal por ser entrenador. "Ojalá, él puede aportar mucho. Ha tenido buenos profesores como para que él se pueda poner la meta de ser entrenador", celebra el estratega nacional.

"Arturo ha pasado por grandes equipos, grandes entrenadores desde el área formativa hasta el día de hoy, gente que le ha aportado en su vida futbolística, así que sin ninguna duda él podría ser un aporte a nuestro fútbol", completa.