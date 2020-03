El enorme elogio de un ex Juventus a Arturo Vidal: "Es un animal"

El paso de Arturo Vidal por la Juventus dejó siete coronas en las vitrinas del King y la Vecchia Signora. Pero por sobre todo, una imagen triunfal que marcó el gran salto del volante chileno en Europa.

Con una línea media que integraban también Andrea Pirlo y Paul Pogba, el equipo italiano se hizo imbatible. Y bien lo sabe Sebastian Giovinco, uno de los compañeros de Vidal durante su ciclo en el calcio.

"En esos años en la Juventus teníamos un mediocampo increíble. Arturo es un animal. Nunca he visto a nadie correr así", aseguró el delantero en conversación con el sitio Cronache di Spogliatolo.

De todas maneras, su preferido era Carlos Tevez. "¿Los más fuertes? No necesito nombrar a Pogba, Vidal y Pirlo. Uno similar a mí, también como persona, es Tevez. Creamos algo bonito también fuera de la cancha", reconoció La Hormiga Atómica, como le llaman.

La mentalidad era lo principal. "Había intensidad y ganas de ganar hasta en los partidos de práctica. Volaban las patadas como si no hubiera mañana, era un verdadero entrenamiento. Ahora me he vuelto así, me lo transmitieron.

Giovinco fue de los primeros jugadores que dio el salto del fútbol europeo a la MLS de Estados Unidos. Fue figura en Toronto y el año pasado se mudó a Arabia Saudita, donde viste los colores de Al Hilal.