David Faitelson critica a Arturo Vidal en su momento más duro: "No se trata de ser amigo de Messi"

Las informaciones del FC Barcelona dan rápidamente la vuelta al mundo. Especialmente si aborda al futuro del equipo culé, con un nuevo entrenador encargado de levantar al equipo tras la ignominiosa eliminación de Champions League.

Y Ronald Koeman sacó la tijera de podar. Según la prensa catalana, el técnico holandés ya le avisó a Luis Suárez, Arturo Vidal, Iván Rakitic y Samuel Umtiti. No hay espacio para ellos en su proyecto deportivo y se lo comentó telefónicamente a los jugadores.

La decisión del nuevo estratega azulgrana pasó inmediatamente por el lente de los expertos. Y desde México alzó la voz uno de los comentaristas más polémicos del medio, nada menos que David Faitelson, una de las voces más autorizadas de ESPN.

Arturo Vidal tendrá que dejar Barcelona por orden del nuevo entrenador, Ronald Koeman - Agencia Uno

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador advirtió sobre el factor Messi en la conformación del plantel. "El Barcelona no es el 'Club de Tobi'. No se trata de ser amigo o no de Messi, se trata de rendimiento y efectividad", sentenció.

Luego le puso nombres a su crítica. "Ni Luis Suárez ni Arturo Vidal eran las respuestas para un club top del mundo. Acabamos de ver al bayern Múnich. Ese es el parámetro", blandió en la red del pajarito.

A la espera de la confirmación de los nombres que saldrán del plantel, Barcelona comienza también a reconstruir su proyecto de la mano de Koeman, quien quiere incorporar un lateral izquierdo, un mediocampista y dos delanteros de manera urgente.

El equipo azulgrana deberá trabajar contra el tiempo, ya que restan solo tres semanas para que recomience el fútbol en España. El debut de La Liga está programado para el próximo 12 de septiembre.

El Barcelona no es el “Club de Tobi”. No se trata de ser amigo o no de Messi, se trata de rendimiento y efectividad. Ni Luis Suárez ni Arturo Vidal eran las respuestas para un ”club top” del mundo. Acabamos de ver al Bayern Munich. Ese es el parámetro. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) August 24, 2020