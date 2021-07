Arturo Vidal desata su furia: "Volvimos a tener a Brasil de rodillas, nos vemos en Chile pero sin ayudas"

La selección chilena dijo adiós a la Copa América, porque quedó eliminada en los cuartos de final, luego de perder por 1-0 ante Brasil con el solitario gol de Lucas Paquetá.

Uno de los más molestos tras la derrota fue Arturo Vidal, que se lanzó contra el Scratch y también criticó el arbitraje, para luego hacer un largo análisis en sus redes sociales.

El King aseguró que la Roja hizo un buen cometido en tierras brasileñas, que dejaron la vida en la cancha y que ahora se preparará con todo para las eliminatorias.

"Me duele mucho perder y saber que no podremos pelear el título que todos queremos. Pero me voy tranquilo porque dejamos la vida en la cancha y volvimos a tener a Brasil de rodillas. Lo mejor de esto es que nos volveremos a ver a Brasil en septiembre en nuestra casa y allá estaremos mejor preparados y veremos quién gana. Chile te amo y muero por mi bandera”, indicó el volante de Inter de Milán.

La rabia de Vidal

Luego, siguió con los mensajes hacia Brasil, calentando el partido por las eliminatorias: "Nos vemos en Chile, pero sin ayuda".

Arturo Vidal ahora empieza con sus vacaciones, para luego unirse a la pretemporada de Inter de Milán, club dueño de su pase.