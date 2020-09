Avísenle a Colo Colo: Arturo Vidal se marcha al Inter por apenas 500 mil euros

Arturo Vidal está armando la última maleta para irse a Milán. Inter espera que el chileno llegue esta tarde a Italia, después de sentenciar su partida del Barcelona y despedirse del plantel que encabeza Lionel Messi.

Pero aunque todavía no se oficializan los detalles de la operación, lo cierto es que en Barcelona no quedaron muy contentos. Firmaron a Vidal hace dos años desde el Bayern Múnich por 18 millones, una cifra que no están ni cerca de recuperar en la presente venta.

Según informa la prensa europea, el traspaso de Vidal a Inter se hará a cambio de un "pago simbólico", muy similar a lo que costó el pase de Iván Rakitic al Sevilla.

En este sentido, Inter solamente tendrá que pagar 500 mil euros por el pase, además de algunas variables por logros deportivos que se mantienen en reserva.

En el caso del chileno y el croata, la idea del cuadro azulgrana ha sido disolver el contrato sin pago de indemnizaciones y entregar el pase al jugador saliente.

Vidal dejará hermosos recuerdos en Barcelona y varias amistades. Pero plata, no. Foto: Getty Images

Vidal renuncia pero igual gana



En el ejemplo de Vidal, el King renunciará a un monto cercano a los 8 millones de euros, que era lo que le ofrecía su último año de contrato en el cuadro catalán.

Y aunque la ficha que obtenga en Inter será menor (unos 6,5 millones de euros), la diferencia en el pago de impuestos entre España e Italia inclina la balanza en favor del nuevo contrato.

Además, no se descarta el pago de un bono de bienvenida para el King, que de alguna manera reduzca casi a cero la diferencia por la disolución del contrato de Barcelona.

Vidal visitó hoy por última vez la Ciudad Deportiva Joan Gamper y se espera que pasado el mediodía de Chile arribe a Milán para realizarse los exámenes médicos y superar los protocolos previos a su fichaje como flamante refuerzo del Inter.