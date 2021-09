Este jueves la selección chilena se estrena en la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 enfrentando a Brasil. La Roja hará de local en el estadio Monumental buscando quedarse con los tres puntos y algo más ante el líder rumbo a la cita deportiva.

En el equipo de Martín Lasarte hay sed de revancha luego de la eliminación en cuartos de final a manos de la canarinha en la Copa América. El plantel quiere dar el gran golpe para quedarse con un triunfo de oro y que también permita sacarse las balas de lo ocurrido en aquel encuentro.

Pero hay uno de los jugadores que vive su partido aparte no solo con Brasil, sino con su máxima figura. Arturo Vidal espera ansioso por el choque de esta noche, donde espera por su cara a cara pendiente nada menos que con Neymar Jr.

Vidal y Neymar tendrán un partido aparte esta noche en las eliminatorias. Foto: Agencia Uno

El volante del Inter de Milán y el delantero del PSG protagonizaron una tremenda polémica por redes sociales luego del duelo por Copa América. Todo por culpa del brasileño, que dejó un mensaje de pocos amigos.

Una vez finalizado el partido donde Brasil se impuso por la mínima en un partido injusto para la Roja, Neymar utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto con el siguiente mensaje: "Los débiles intentan ponerse de pie, los fuertes se mantienen firmes en la fe".

¿El problema? La imagen lo tenía a él con Vidal en el fondo y en el piso, lo que no le gustó nada. De hecho, el King no tardó nada en subir una foto en su red social de la cámara y responderle con todo al astro del PSG. "Por acá no pasa nadie", lanzó en medio de risas contra Ney.

Los mensajes que se dedicaron Neymar y Vidal tras la Copa América.

Días atrás, el volante reconoció que el duelo con Brasil lo espera hace tiempo y está más que motivado. La tocada de oreja de Neymar no le gustó nada y ahora que lo tendrá frente a él buscará cobrarle la desubicada. Chile y Brasil no solo tendrán tres puntos en juego, sino también una rivalidad que cada vez crece más.

Redgol traerá para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutarás a la Roja con la mejor imagen y sonido.