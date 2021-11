Arturo Vidal no se achica y se refiere a la opción de ir al fútbol inglés: "Todavía hay tiempo"

El futuro de Arturo Vidal siempre es tema para los admiradores de su carrera. Y si bien el King asegura estar bien en el Inter de Milán, la opción de buscar un nuevo horizonte siempre está presente, como por ejemplo, en el interés demostrado por Flamengo y América.

Pero hoy la liga más poderosa del mundo está en Inglaterra. En la Premier League juegan los mejores futbolistas y se ve la competencia más extrema, un escenario que seduce a Vidal y que el mismo reconoció en una conversación con sus seguidores vía Instagram.

"No se ha dado con el fútbol inglés, antes tuvimos oportunidades, pero el camino que hemos hecho ha sido bastante lindo, así que no me quejo", cuenta Vidal, que en el Viejo Continente jugó la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y La Liga de España.

El mediocampista chileno de 34 años está en la fase final de su carrera en la alta competencia, pero no pierde la expectativa en saltar nuevamente a un club importante de Euriopa y ser el primer chileno en las cuatro ligas más grandes del mundo.

"No se ha dado la posibilidad, pero todavía hay tiempo, vamos a ver cómo va este año, cómo funcionan las cosas y vamos a ir viendo cuál será el próximo destino. Pero este año vamos a pelear todo con el Inter", cierra.

La reciente llegada de Antonio Conte, entrenador de Vidal en la Juventus y el Inter, al Tottenham; encendió la esperanza de que el King pueda viajar a las islas británicas como corolario de una carrera espectacular en el fútbol europeo.