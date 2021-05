Arturo Vidal excluye a Erling Haaland de los mejores delanteros del mundo: "Ha jugado un año"

Arturo Vidal habló de todo un poco en una extensa entrevista concedida a TNT Sports en la que tuvo la posibilidad de dar su punto de vista sobre varios temas más allá de su presente con Inter de Milán y la Selección Chilena. Uno de ellos fue la actualidad del fútbol mundial y de los jugadores que a criterio personal considera dentro de los mejores del mundo.

Tuvo unas palabras bastante llamativas sobre una de las grandes joyas del deporte, Erling Haaland del Borussia Dortmund, a quien aún no incluye en lo más alto de la élite. "Es un buen jugador, pero ha jugado un año. Lukaku, Lautaro, Mbappé están un paso más arriba. Y más arriba Lewandowski y Suárez que tiene una calidad y una viveza que no tienen los otros, que no han jugado aún con público y a estadio lleno", afirmó.

El mediocampista del equipo nerazzurro no perdió la oportunidad de alabar a Lionel Messi, a quien tiene aún en lo más alto de la lista individual. "No hay comparación con Leo. Es extraño hablar si es el mejor o no, porque está decretado. Es como que no fuera de este planeta. Lo conocí como rival, como persona", apuntó.

El respeto por su excompañero en Barcelona es absoluto. "Entrené dos años con él y lo he dicho varias veces: ganamos dos Copa América contra Argentina estando Leo y tiene más mérito luego de verlo día a día. No sé cómo explicarlo, es increíble. Le ganamos al mejor, a los mejores en pocas palabras", manifestó.

Vidal también elogió a su compañero en el Inter, Lautaro Martínez. "Sabe que debe mejorar algunas cosas, pero está en una edad donde puede marcar diferencias a futuro. Es rápido, fuerte, mete goles, corre, presiona, tiene condiciones para ser de los mejores del mundo", puntualizó.