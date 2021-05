¿Se junta con Sampaoli? Vidal deja abierta la puerta: “En las vacaciones hablaré con mi representante y veré opciones"

Siguen las repercusiones por la extensa entrevista de Arturo Vidal con TNT Sports Chile. Y uno de los temas que abordó fue su futuro en el Inter de Milán, su gran relación con Jorge Sampaoli y la opción de cambiar de club en las próximas semanas.

En ese contexto, al referirse al ex entrenador de la selección chilena, comentó que “significa mucho en mi carrera, es de las personas importantes que tengo en el fútbol, me hizo ser campeón con mi selección, me hizo crecer como persona, como jugador. También es muy directo y eso se agradece. Tipos como él, Conte, Ancelotti me han ayudado, pero con Sampaoli fue muy lindo. Además nos llevó a ganar una Copa América, marca para toda la vida”.

En la misma línea, agregó que “hablamos siempre que podemos. Tenemos buena comunicación, él respeta mucho donde estoy y yo también. Hablar de ir a su equipo es difícil, esto se respeta, respeto mucho al Inter, también lo que él hace en Marsella pero yo estoy bien, salí campeón, no puedo pensar ahora en otras cosas. Me concentro en volver, estar al ciento por ciento en Inter, en la selección y en las vacaciones uno habla con el representante y ve opciones. Pero estoy cómodo, feliz”.

Finalmente, sobre la opción de cambiar de club en las próximas semanas, mencionó que “en Fernando (Felicevich) confío como en mi papá, me ha ayudado desde que empecé en Colo Colo y he estado en los mejores lados del mundo. Tengo confianza. Veré si hay tiempo para pensar y si no, sigo feliz un año acá y después elegiré dónde estar”.

Cabe recordar que la prensa europea está vinculando al volante de La Roja con el Olympique de Marsella. De hecho, han afirmado que ya existió una conversación entre el King Arturo y Sampaoli. No obstante, por el momento, todo es especulación y habrá que esperar hasta el término de temporada para saber qué pasará con el chileno.

Sobre su presente, Vidal está en la etapa final de su recuperación a la rodilla y se espera que en el último compromiso de la Serie A pueda sumar algunos minutos, de lo contrario llegará sin fútbol a las Eliminatorias Sudamericanas.