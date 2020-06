Arturo Vidal habla de su futuro: "Quiero sentirme importante, sino uno tiene que mirar su carrera"

Arturo Vidal es noticia en España. El volante chileno habló largo y tendido con El Periódico de Cataluña, donde comentó la relación que tiene con los hinchas nacionales, pero también dedicó palabras a su futuro.

El King fue claro en decir que está contento en Barcelona, pero le gustaría tener un rol más importante en el equipo y estar más tiempo en la cancha.

"Entrenando así yo me siento ahora mismo para estar tres o cuatro años al máximo nivel. Los números lo dicen por sí mismo. Ahí están los GPS que lo ilustran", dijo de entrada sobre su condición física.

Sobre su futuro recalcó que "quedan dos meses. Pero quiero sentirme importante y si no... Si no uno tiene que mirar por su carrera. En Barcelona estoy espectacular, mi familia es feliz y tengo muy buenos compañeros".

"Me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo todos los partidos, pero sí esos los que son claves, los que ayudan a ganar títulos. Hay jugadores que se nombran mucho, con mucho talento, pero esos encuentros que digo le son más complicados de jugar que otros. Ahí entran en juego muchos sentimientos", agregó.

Arturo Vidal no quiere estar tan tiempo en la banca en Barcelona - AgenciaUno

¿Inter de Milán?

El volante chileno habló también de la opción que tiene de ir a Inter de Milán, donde Antonio Conte lo quiere, pero la opción perdió fuerzas.

"Con Conte tenemos muy buena relación. Sabe que soy un ganador, sabe que conmigo puede confiar. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero acá. Que la gente confíe, nos quedan dos meses y espero esa confianza", sostuvo.

Arturo Vidal es firme y señala que quiere tener más protagonismo, el futuro dirá si es en España o Italia.