Arturo Vidal cuenta toda la verdad de su relación de “amigos y rivales” con Alexis Sánchez

Arturo Vidal y Alexis Sánchez son historia pura del fútbol chileno. Y su vida futbolística se ha cruzado en más de una ocasión: Colo Colo, la Roja y ahora en el Inter de Milán, sin contar los enfrentamientos que tuvieron a nivel europeo en más de una ocasión y la gran cantidad de títulos que han cosechado ambos, poniendo la guinda de la torta con una nueva vuelta olímpica juntos, esta vez en la Serie A de Italia.

Pero esta historia es de amistad y una carrera por la excelencia. “Desde que nos conocimos en Colo Colo tenemos una competencia sana de quién es el mejor. Todos estos años los que han estado con nosotros lo saben. Nos juntamos en el Inter, logramos otro título y significa que nos queda mucho por dar, cualquier jugador con ambición puede lograr cosas”, relató el King a ESPN FC en diálogo con otro gran amigo, Mauricio Pinilla.

Sobre el estado del tocopillano, Vidal dijo que “Alexis está bien, se prepara bien, lo veo contento, siempre quiere jugar. Lo veo como cuando estábamos en Colo Colo, con alegría, con ganas de demostrar. Tuvo un golpe, un esguince y salió por precaución, pero está bien. Alexis siempre quiere jugar”.

¿Y qué tal otra copa más? “Otro scudetto, otro título, mucho sacrificio, muchos años lejos de Chile. Se me han dado muchas cosas importantes, siempre agradecido de mis compañeros, de la gente que me sigue, que me apoya, gracias a todos ellos uno logra también todo”, meditó el Rey.

Finalmente, trató de dar con la fórmula para conseguir nueve títulos en los últimos 10 años en Europa. “No sé qué aporto (risas), alegría, unión, mucha garra, me gusta ser un líder, alguien importante a la hora de entrenar y jugar. Eso me ha ayudado mucho, siempre he sentido eso, que mis compañeros confían mucho en lo que puedo dar y se sienten cómodos. Creo que esa es mi fortaleza y por eso he logrado tantas cosas afuera”, remató.