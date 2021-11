Arturo Vidal jugó un partidazo en el triunfo por 1-3 del Internazionale Milano frente al Sheriff por la cuarta fecha del Grupo D de la Champions League. El King fue un monstruo y sólo le faltó anotar con una jugada notable en la que asiste para el gol de Marcelo Brozovic.

El que sí marcó gol fue su socio Alexis Sánchez. AS7 ingresó desde el banco y 43 segundos después puso el tercer tanto de los nerazzurri en el primer balón que tocó.

“El gol de Alexis es muy lindo, es importante para él y para el equipo, por la confianza que necesita. Es un futbolista que necesita jugar y hacer goles. Lo que hizo hoy le va a ayudar a él, al equipo y después a la selección, así que es muy lindo”, dijo Arturo Vidal a ESPN.

El King agregó que “hoy era una final para nosotros. Van dos o tres años que Inter queda fuera en la primera fase y este año queremos cambiar las cosas, pelear por la Champions. Tenemos un gran equipo, hay un plantel que tiene mucha jerarquía. Ser campeones en Italia nos dio mucha confianza y nos ayuda mucho. Este año tenemos que demostrarlo”.

En lo personal el mediocampista nacional manifestó que “tuve una buena pretemporada, eso me ayudó mucho. La preparación que tengo acá y en la casa con el profesor Juan Ramírez me ayuda bastante. Me siento al cien por ciento, mejor que hace mucho tiempo, y hoy se notó. Corrí mucho, me sentí bien de piernas, quite muchos balones y estuve en las dos áreas. Hice mucho del trabajo que realizo cada día”.

Por último, Arturo Vidal sentenció que “contra Paraguay y Ecuador son dos partidos muy importantes. Cuando vaya camino a Chile voy a concentrarme. Ahora con el Inter tenemos un partido muy importante ante el Milan el domingo y ya habrá tiempo para pensar en la selección”.

¿Cómo le irá al Inter de Vidal y Alexis en el derbi contra el AC Milan? ¿Podrá repetir AS7 y marcar frente a los rossoneri? Comenta con nosotros.