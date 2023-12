Universidad de Chile sigue buscando la manera de dejar atrás años de fracasos y piensan en un 2024 dorado. El Romántico Viajero quiere volver a soñar en grande y para ello cumplirá el deseo de los hinchas de tener de vuelta a Marcelo Díaz.

Con el inminente retorno de Carepato al elenco estudiantil, a algunos fanáticos se les abrió el apetito para ir por algo más. Es así como el nombre de Eduardo Vargas ha aparecido en la mesa en varias discusiones, pero por ahora sin acercamientos concretados.

Y si bien hace un tiempo desde el Atlético Mineiro, su club en Brasil, aseguraron que harán respetar su contrato, las cosas pueden cambiar. Todo esto luego de unas declaraciones de parte del elenco brasileño con las que le abrieron la puerta a la U para ir por el delantero.

Atlético Mineiro espera una oferta por Eduardo Vargas… ¿de la U?

Eduardo Vargas no lo pasó bien esta temporada en el Atlético Mineiro y, tras una larga lesión, no fue considerado. De hecho, apenas estuvo en el banquillo en la última fecha del Brasileirao, en lo que era su regreso a las convocatorias desde septiembre.

Con un panorama no muy alentador pero aún con contrato vigente, muchos hinchas de la U piden ir a buscarlo, pero su costo no será bajo. No obstante, este martes el director ejecutivo del Galo, Rodrigo Caetano, conversó con los medios sobre el chileno.

Consultado por posibles ofertas a jugadores del plantel, enfatizó que “debatiremos internamente. Aún no hemos tenido ninguna consulta, hablamos con agentes y directivos de todos ellos”.

Tras ello entró de lleno en Turboman, abriendo la puerta a la U para sentarse a negociar. “Si Atlético Mineiro tiene alguna propuesta que sea buena para Eduardo Vargas y para nosotros, la analizaremos”.

“Es un jugador importante, un jugador de la selección, que pasó por un momento difícil. Aunque a veces no fue así, se dedicó mucho a esta recuperación, siempre fue un gran profesional con nosotros”, añadió.

Eduardo Vargas espera para saber qué es lo que pasará con su futuro en el Atlético Mineiro. Si la U lo quiere ir a buscar tiene la pista libre para sentarse a conversar, pero todo dependerá del deseo en la interna del Bulla.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en 2023?

Eduardo Vargas en la temporada 2023 disputó un total de 31 partidos oficiales. En ellos marcó tres goles, aportó con una asistencias y sumó 1.334 minutos dentro de la cancha.

¿Hasta cuándo tiene contrato Eduardo Vargas con Atlético Mineiro?

Eduardo Vargas renovó su contrato tiempo atrás y extendió su paso por el Atlético Mineiro hasta diciembre del 2024. Es decir, el jugador quedará libre a finales del próximo año y esta puede ser la última oportunidad para el Galo de obtener una ganancia con su venta.

