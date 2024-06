Si bien todavía no hay una posición oficial desde Universidad de Chile en materia de refuerzos para el segundo semestre, ya cuenta con el retorno de uno de sus futbolistas que tenía a préstamo en la Primera B, como es el caso del delantero Cristóbal Muñoz.

Tras jugar la primera parte de la temporada en Deportes Santa Cruz, donde anotó cuatro goles en 10 cotejos, el cuadro azul pidió su vuelta a la institución, para que compita por un lugar en el ataque, ante los argentinos Leandro Fernández y Luciano Pons, más el uruguayo Cristián Palacios.

En conversación con los canales oficiales de la U, Muñoz no ocultó su felicidad por volver al club. “Estoy muy contento de volver a casa y también de mi paso por Santa Cruz. Me ayudó mucho a crecer como persona y como jugador. Estoy muy agradecido de la gente que me apoyó de una u otra forma allá”, manifestó

Respecto de su regreso al Romántico Viajero, el atacante señaló que “no hay nada más lindo que llegar al club más grande de Chile. Llego a mi hogar… Tengo que estar a la altura y mostrar lo que aprendí“, y agrega que “estoy mentalizado en aportar mi granito, en pelearla y en disputar un puesto. Ojalá pueda sumar minutos”.

Los números de Cristóbal Muñoz en su vuelta a la U

El debut oficial del joven delantero en el cuadro azul se dio de manera forzosa, en el duelo de vuelta por segunda fase de Copa Libertadores 2021, ante San Lorenzo de Argentina, con Rafael Dudamel en la banca, con un primer equipo que sumaba contagios por Coronavirus.

Con la U, Cristóbal Muñoz sumó un total de 171 minutos en cancha durante ocho cotejos entre 2021 y 2022. Tras un año en el equipo de Proyección, pasó a Santa Cruz, donde registró cuatro goles en 10 cotejos, que le valieron su vuelta a la institución.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

Tras una semana de descanso, luego del término de la primera rueda del Campeonato Nacional, Universidad de Chile enfrentará este lunes 17 de junio al novel Municipal Puente Alto, por la Zona Centro Norte de Copa Chile, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.