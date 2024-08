Tras la victoria ante Junior, si bien admiten que el rival "no fue lo que se esperaba", enfatiza en que "el éxito deportivo no lo vamos a minimizar".

La clasificación de Colo Colo a los cuartos de final en la Copa Libertadores significa la presencia de un equipo chileno entre los ocho mejores de América por primera vez en seis años, en un logro que no sólo se festeja entre los hinchas del Cacique.

Puede parecer extraño en los tiempos actuales donde la rivalidad con Universidad de Chile está más que enconada, y no existe espacio para alabanzas de un lado para otro, haya gente identificada con el Romántico Viajero que celebre el éxito de los albos.

“Hablo por mí. Soy otro tipo de persona y como hay cosas que pudieran no gustarme, cuando hay cosas buenas corresponde reconocerlas“, aseguró en diálogo con RedGol un histórico de los azules como Martín Gálvez, quien felicitó al archirrival por su logro en Copa Libertadores.

Histórico de la U celebra éxito de Colo Colo en Copa Libertadores

Aunque no todo es lo que parece, pues en su primer análisis del triunfo a Junior en Barranquilla, aseguró que “el rival no es lo que se esperaba, el de años anteriores, de cuando jugaba Macnelly Torres, Giovanni Hernández o el Pibe Valderrama. No era ese gran equipo, pero como sea, es un logro que se debe destacar“.

“Fiel a quienes somos los de la U, que somos diferentes, no podemos no felicitar o no reconocer que Colo Colo lo está haciendo bien. La rivalidad y el deseo de ganarle siempre está presente, pero siempre seremos unos caballeros y reconoceremos lo que se hace bien y lo que se hace mal”, afirma Tincho Gálvez.

Incluso, el ex volante azul recordó el día en que el plantel universitario, dirigido por Pedro Morales, fue hasta el Estadio Monumental para felicitar al plantel que ganó la Copa Libertadores 1991. Algo que de acuerdo a nuestro entrevistado, no fue recíproco años después.

“Nosotros ya lo hicimos en el año 91. Lo hicimos con Pedro Morales en el plantel, cosa que ellos no hicieron para la Copa Sudamericana 2011, pero porque somos diferentes. Puede que no nos gusten muchas de sus cosas, pero en lo deportivo nosotros no los vamos a minimizar”, sentenció Gálvez.

¿Cómo fue el Superclásico durante 2024?

Universidad de Chile no conoció de derrotas durante esta temporada a la hora de jugar ante Colo Colo. Es más, el 10 de marzo logró romper su histórica mala racha de 23 años sin ganar en el Monumental, tras ganar por 1-0. El último duelo fue el pasado 10 de agosto, con igualdad sin goles en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile, ¿debe felicitar a Colo Colo por sus logros en Copa Libertadores? Universidad de Chile, ¿debe felicitar a Colo Colo por sus logros en Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.