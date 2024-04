Universidad de Chile está en el primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, luego de ocho fechas disputadas donde ha vencido en seis encuentros y empatado en dos.

Justo en ambos compromisos en los que no consiguió triunfos se repiten patrones que han afectado el rendimiento del equipo de Gustavo Álvarez, algo que están trabajando en los entrenamientos del CDA.

Cada vez que acorralan a la U cae en desesperación, como le pasó en los dos duelos en el Estadio Nacional ante Cobresal y Coquimbo Unido, por lo que se esfuerzan en superar esos momentos.

“Es algo que muchas veces los rivales se cierran y los atacantes no encontramos como romper las líneas defensivas. Se generan de local pocas chances, porque se nos cierran mucho y no encontramos donde entrar. Las situaciones están y no convertimos, tuvimos dos chances claras. Tenemos que ser más eficaz en eso, trata de convertir porque de local se hace difícil”, comentó Luciano Pons.

Los errores de la U

Pese a detectar y hacer una autocrítica de las jugadas en que más le cuesta a Universidad de Chile, el delantero asegura que van a ir encontrando soluciones, pero lo más importante es no cambiar el estilo.

“Los partidos a veces son distintos, porque los rivales atacan o defienden de distinta manera. Tenemos que encontrar tranquilidad para manejar el partido. Manejamos la pelota hasta el gol y no pudimos manejar como queríamos y nos ha jugado en contra. El equipo viene haciendo bien las cosas”, explicó.

Para muchos lo del Nacional se ha vuelto una presión extra para el equipo de la U, donde aseguran que ahora deben enfocarse porque todos lucharán por bajarlos del primer puesto.

“Estamos en un equipo muy grande como es la U y sabemos responsabilidad que tenemos y pelear el torneo. Lo tenemos claro, vamos partido a partido para no desenfocarse de lo que está adelante. Tenemos un gran rival, en el cual va a tener la motivación de querer ganarnos porque somos el puntero. Tenemos que estar tranquilos y mantener lo que venimos haciendo para estirar la ventaja”, finalizó.

