Fernando Gago aterrizó en Universidad de Chile y rápidamente comenzó su ciclo al mando del Bulla. El entrenador argentino aseguró que busca que el equipo brille en la cancha.

Pintita fue elegido como el reemplazante de Francisco Meneghini en el Romántico Viajero. Una de las mayores críticas que recibió el trabajo de Paqui en el CDA, más allá de los malos resultados, es el pésimo juego que exhibió el equipo. Gago quiere hacerse cargo de esa falencia.

Las palabras de Gago

Tras el empate de Universidad de Chile y Deportes La Serena por la Copa de la Liga, el Bulla no tuvo descanso y rápidamente comenzó los trabajos con Fernando Gago al mando. El entrenador ya camina por el CDA como el nuevo sheriff del pueblo.

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“Una institución grande siempre necesita y debe pelear por los títulos, es una cuestión de historia, pero también hay que buscar el proceso para llevarlo a cabo. Debemos construir algo para competir y pelear por los campeonatos, eso es lo más importante que tenemos que lograr”, indicó Gago.

Si bien la carrera como DT de Pintita aún es joven, él asegura que está muy capacitado. “En mi faceta de jugador siempre me preparé para ser entrenador. Siempre me gustó la faceta de entrenar. Trato de tomar todas las vivencias que tuve con distintos entrenadores y llevarlas al futbolista para que tengan más herramientas”, agregó.

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Fernando Gago como entrenador intenta ser un reflejo de sus virtudes de jugador, donde destacaba como un volante de muy buen toque. Eso mismo quiere llevar a la cancha ahora con el buzo de Universidad de Chile.

“Quiero un equipo que domine y que dé placer verlo, que el hincha se sienta identificado con los jugadores, porque eso es lo más importante de todo: los hinchas y los jugadores que están dentro del campo“, cerró el entrenador. Su debut en la U será el martes 24 de marzo contra Unión La Calera en la Copa de la Liga.