Una de las grandes armas que tuvo Universidad de Chile, en gran parte de la buena campaña que ha tenido en el Campeonato Nacional, tiene que ver con una dupla de jugadores que sacó provecho de sus condiciones.

Se trata de Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero, quienes lograron hacer conexión en los primeros partidos de la U en el torneo, lo que fue un beneficio para el plantel azul.

Si bien habían jugado algunas veces cuando coincidieron en Deportes La Serena, más en los entrenamientos, fue una carta clave que tuvo en el ataque el equipo de Gustavo Álvarez.

Algo que se ha ido perdiendo con el correr de los encuentros, más aún cuando Guerrero ha debido asumir funciones por el sector interno, lo que hizo olvidar esta importante chance para la U.

Ambos jugadores tuvieron un momento destacado, que se ha ido desvaneciendo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La dupla de la U quiere volver

Por lo mismo, los hinchas piden a gritos que esta dupla vuelva a tener protagonismo, algo que el mismo Hormazábal asegura que sería muy bueno para el futuro de la U.

“Obviamente fue algo que nos dio frutos los primeros partidos, se ha perdido un poco, pero nos buscamos para tenernos el uno al otro y sacar la mejor versión. Estamos trabajando para volver a tener esa conexión y sacar los partidos”, comentó el ex O’Higgins.

Algo que también, teniendo en cuenta el duelo ante Ñublense, se perdió al cambiar a la línea de cuatro en defensa, donde Hormazábal queda más contenido.

“Creo que el equipo tiene jugadores para jugar de las dos formas, me acomodan las dos. Con la de tres me da más libertad ofensiva, pero con la de cuatro hay que buscar un equilibrio en la zona defensiva. Me siento cómodo, necesito sumar buenas presentaciones con Maxi”, explicó.

¿Cuándo se juega el Everton vs Universidad de Chile?

El duelo entre viñamarinos y azules se jugará este domingo 2 de junio desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito. Mientras Everton viene de perder por 1-0 ante Huachipato en el CAP y marchan octavos con 21 unidades, la U es puntera con 29 unidades y viene de igualar sin goles ante Ñublense.

