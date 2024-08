Después de varias semanas de espera y de una aparición frustrada en el Estadio Nacional, Universidad de Chile presentará a Charles Aránguiz. El ex Inter de Porto Alegre fue oficializado este lunes y atenderá a los medios de comunicación este martes como el segundo refuerzo azul.

La presentación oficial del Príncipe está pactada para el mediodía y debería contar con la presencia de Manuel Mayo, gerente deportivo de los azules, quien ha mantenido silencio absoluto en estas semanas del mercado de pases. El directivo ni siquiera se apareció para presentar a quien fue el primer refuerzo.

Porque aquí viene la gran curiosidad que rodea la presentación de Charles Aránguiz. Antes, Antonio Díaz no tuvo la misma oportunidad. El primer fichaje de los azules en el mercado invernal nunca tuvo una conferencia de presentación y fue anunciado con un simple posteo en redes sociales.

Díaz, quien venía de O’Higgins de Rancagua, fue anunciado el pasado 3 de julio. Había una presentación oficial pactada para esa misma semana, como sucede con todos los refuerzos, pero terminó siendo suspendida. El lateral izquierdo ha jugado tres partidos de titular desde entonces.

Charles Aránguiz, quien ya entrena en la U, será presentado este martes | U. de Chile

La decisión de no presentarlo nunca fue explicada por los directivos de Universidad de Chile, quienes no han hablado con la prensa en las últimas semanas. Hace dos años, la institución tomó una decisión similar cuando no presentó a Martín Parra, cuestionado refuerzo del invierno de 2022.

Cuándo es la presentación de Charles Aránguiz

La presentación de Charles Aránguiz en Universidad de Chile está pactada para este martes 6 de agosto. Será alrededor de las 12:30 horas y contará con transmisión en directo a través de los canales oficiales del club.

