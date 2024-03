Universidad de Chile sigue preparando sus partidos de local en el Estadio Nacional, donde si bien para el duelo del sábado ante O’Higgins pidió aforo completo, las autoridades no dieron la autorización y se tuvieron que conformar con 35 mil personas.

Con la idea de que hay una agenda “anti U”, en Azul Azul no se quieren dar por vencido en su deseo de poder contar con el reducto lleno hasta las banderas, por lo que ya tiene conformado un plan para volver a pedir los permisos.

Esta vez será para el partido ante Cobresal, que está pendiente desde la primera fecha del torneo, cuando las autoridades suspendieron la fiesta que tenía la U por el regreso al Estadio Nacional, por falta de contingente policial.

Por lo mismo, esperan que, tal como pasó ante el Audax Italiano en Ñuñoa, este fin de semana puedan demostrar buen comportamiento con sus hinchas, para que de una vez por todas le den luz verde para 43 mil personas.

Una nueva prueba

Fue el propio presidente de la empresa Azul Azul, que manda los destinos de Universidad de Chile, Michael Clark, quien asegura que tienen un nuevo desafío este sábado para demostrar que pueden cumplir con lo que pide la autoridad.

“Ya tuvimos que dar una prueba y vamos a dar una segunda. Si las pasamos no hay un motivo para no jugar con estadio lleno. Espero que para llegar 50 mil personas no esperemos al Lollapalooza. La gente se ha portado bien”, comentó Clark.

Esto, en referencia porque este fin de semana cuando juegue la U también se estará realizando el festival de música, por lo que el contingente policial se tuvo que dividir.

Por lo mismo, la U aspira alto para el compromiso atrasado ante Cobresal, que está agendado para el lunes 25 de marzo, en un horario inicial, que debe ser aprobado, para las 20.00 horas en el Estadio Nacional.

