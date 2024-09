El ex director deportivo cuenta que lo conoció en la U y que incluso fue el que propuso su primer contrato como profesional.

La salud del portero Cristóbal Campos es una preocupación en todo el fútbol chileno, que se ha mostrado más unido que nunca luego del lamentable accidente en la madrugada del lunes.

Su club de formación Universidad de Chile también se ha manifestado, donde Marcelo Díaz fue con un grupo de jugadores y dirigentes hasta la Posta Central, para acompañar a la familia en un difícil momento.

Siendo parte de la historia azul, otro que se mostró muy apenado es Sergio Vargas, el ex portero y director deportivo, quien asegura que conoció a Cristóbal Campos en su último paso por el club.

Es más, recuerda que en la gestión que le tocó llevar adelante pudieron hacerle contrato profesional, a un jugador que vieron con muchas condiciones, por lo mismo espera que pueda salir adelante.

La tristeza del Superman con Campitos

Fue con el medio Rincón del Bulla que Sergio Vargas habló de la lamentable situación de Cristóbal Campos, quien, si bien está fuera de riesgo vital, la complicación mayor la tiene su pie derecho donde tuvo una amputación parcial.

“Imagina el impacto al ver la noticia desgraciada. Lo vivo con profunda tristeza, con mucha pena, me tocó conocerlo, pero más allá, es un chico tan joven quizás, ojalá no, se corta su carrera deportiva. Pero lo principal es que pueda salvar sus piernas”, destacó.

Si bien destaca lo que ha provocado en todo el fútbol chileno, quienes están rezando por la salud del portero, asegura que todavía no es momento de acercarse.

“No me he comunicado, espero que se calme la situación. Están todos muy encima, tampoco hay visitas, pero en su momento podré acercarme para acompañarlo y apoyar”, explicó.

El primer contrato de Campos en la U

Sergio Vargas recuerda que, en compañía de Rodrigo Goldberg, cuando fueron directores deportivos de Azul Azul, le hicieron el primer contrato como profesional a Cristóbal Campos.

“Lo conocí durante los dos años que estuve en la U. Él estuvo en el club, compartimos, era plante del plantel. Cuando llego a la U él no tenía contrato y no lo conocía, no lo había visto jugar”

“Entraba con el primer equipo, era el cuarto arquero. Ahí pregunto quién es ese arquero, me dicen su nombre, con19 años, y les dije que había que hacerle contrato. Nosotros fuimos los responsables del primer contrato profesional”, finalizó.

