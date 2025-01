Universidad de Chile decidió traer en este mercado a Nicolás Ramírez como refuerzo. El defensa viene de Barcelona de Ecuador, donde dejó una sensación extraña por su paso.

Ramírez inicio su carrera futbolística en el Romántico Viajero, pero tuvo que salir para lograr continuidad y encontrar su mejor forma. Tras ser campeón con Huachipato, saltó a uno de los grande del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, su paso no fue del todo feliz.

El nivel de Ramírez en Ecuador

El fútbol de Ecuador no suele tener mucha visibilidad en Chile, por lo que un histórico de Barcelona decidió hablar de cómo fue la pasada de Nicolás Ramírez por allá. Si bien no le fue mal, no terminó de convencer en el Ídolo del Astillero.

“Él llegó muy bien, hizo partidos muy interesantes, a la altura de un buen central,empezó con la vara muy alta, pero después se fue diluyendo de a poco, a lo mejor eso no convenció a los dirigentes para ratificar su continuidad para el 2025″, explicó José Gavica a ADN Deportes, quien fue campeón en tres ocasiones con Barcelona.

En un año en Ecuador, Ramírez jugó 28 partidos (2.370 minutos en total), incluyendo la participación en la Copa Libertadores. Ahora en Universidad de Chile también volverá a disputar este torneo internacional.

“Creo que su paso por Barcelona no fue del todo malo para Ramírez, tuvo partidos importantes, con notas muy altas, pero no sabemos qué pasó con el jugador, porque empezó bien y luego fue perdiendo la titularidad“, cerró Gavica.

Nicolás Ramírez tendrá que luchar por la titularidad en U. de Chile con Matías Zaldivia y Franco Calderón, quienes fueron fijos para Gustavo Álvarez. Ramírez ya trabajó con el DT argentino en Huachipato, por lo que conoce su paladar futbolístico.