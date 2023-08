La pizarra del técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, tendrá importantes movimientos esta jornada, cuando enfrenten a O’Higgins por el Campeonato Nacional.

Uno de los más bullados es que, tal como pasó ante Magallanes, Lucas Assadi comenzará desde el banco de suplentes, en una situación que no logra comprender un histórico del club: Rodrigo Goldberg.

Dudas

Para el ex delantero, actual comentarista deportivo en radio Cooperativa, no tiene sentido que el jugador con más talento quede al margen, cuando hay un tono de desesperación por volver a los triunfos.

“No me calza mucho lo de Assadi. Está buscando una variante distinta y es lógico si viene de 3 partidos perdidos, pero realmente veamos si es eso o no. Quizás estará probando por mejorar la recuperación antes dé. No sé, estoy tratando de entender la decisión de Pellegrino”, comenzó analizando.

“Ahí, quizás con ese cambio en la línea media quiere apostar con gente más recuperadora, pero el tema está qué pasa después… ¿Cómo lo hace para atacar? Ya, recuperaste el balón y después qué”, enfatizó.

Por lo mismo, cree que, nuevamente es lamentable, que no se podrán ver en la cancha a dos de sus mejores hombres, cuando se necesita sumar ante los de Rancagua: “No vamos a ver juntos del arranque a Assadi y Osorio”.