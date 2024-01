Universidad de Chile quiere sacudirse de largos años de malos resultados. Los Azules quieren regresar al protagonismo de la mano de Gustavo Álvarez, para lo cual han decidido reforzarse de cara a lo que será esta temporada 2024. Ya suman cinco caras nuevas, mientras otra está muy cerca.

Durante la última temporada el Romántico Viajero finalizó en el 9° lugar del Campeonato Nacional, con lo cual no logró la clasificación a copas internacionales y nuevamente estuvo lejos de la pelea por el título. Si bien no lucharon por el descenso como venía siendo la tónica, no están cerca del rendimiento que se espera de uno de los clubes más grandes de Chile, situación que quieren revertir en el 2024.

En el CDA no le renovaron el contrato a Mauricio Pellegrino y contrataron a Álvarez, quien viene de dar la vuelta olímpica con Huachipato. Junto con el nuevo entrenador, son varias las caras nuevas que han arribado a La Cisterna de cara a esta campaña, la cual además marcará el regreso del club al Estadio Nacional. Las expectativas son altas y acá te contamos los jugadores que han llegado a Universidad de Chile para este año.

¿Quiénes son los nuevos refuerzos de la U 2024?

Gabriel Castellón (Huachipato)

Fabián Hormazábal (O’Higgins)

Franco Calderón (Unión de Santa Fe)

Marcelo Díaz (Audax Italiano)

Maximiliano Guerrero (Deportes La Serena)

¿Cuáles son las bajas para la temporada?

Cristóbal Campos (libre)

Nery Domínguez (Lanús)

Vicente Fernández (Talleres de Córdoba)

Luis Casanova (Deportes Iquique)

Yonathan Andía (Deportes Iquique)

Simón Contreras (O’Higgins)

Franco Lobos (Cobresal)

Jeisson Vargas (Huachipato)

Bastián Tapia (Cobreloa)

¿Quiénes podrían llegar?

A pesar de la llegada de cinco refuerzos, el plantel de Universidad de Chile todavía no se cierra y se espera que haya un par de incorporaciones más. Una que está muy avanzada es la de Luciano Pons. El delantero argentino viene de Independiente de Medellín y que viene a llenar la deuda del plantel de cara al gol, donde Nicolás Guerra y Cristian Palacios quedaron al debe en el 2023. En los próximos días debería arribar al país el nuevo atacante.

En la zona de volantes, mucho se habló del arribo de César Pérez. El seleccionado chileno Sub 23 tuvo una gran campaña, lo que hizo que su valor subiera. Si bien los Azules lo buscaron, el jugador preferiría salir al extranjero antes que pasar a La Cisterna. Por esta razón, desde el CDA comenzaron a apuntar a otro jugador para ese puesto: Matías Sepúlveda. El Tucu no renovó en Audax Italiano, por lo que está libre.

Ota de las posiciones que la U necesita reforzar para el 2024, es la defensa. Dos de los centrales del año anterior, como Nery Domínguez y Luis Casanova, no renovaron su vínculo y partieron a Lanús e Iquique, respectivamente. Por ahora solo Franco Calderón se ha incorporado y pesar de que Nicolás Ramírez sonó con fuerza, esta opción ha ido perdiendo peso con el correr de los días. El Campeonato Nacional comienza el 15 de febrero.