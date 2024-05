El estado de Sandrico Castec sigue preocupando en el fútbol chileno. El histórico delantero e ídolo de Universidad de Chile continúa internado producto de un shock séptico.

El Bombardero había avanzado en su recuperación, pero en los últimos días cambio radicalmente su condición. Según pudo averiguar Redgol, la condición del ex goleador es de “extrema gravedad”. Lo que se profundiza ya que el tratamiento no esta haciendo efecto y no disminuye su fiebre ni evita los cuadros de infecciones que van apareciendo.

“Mi viejo está luchando por el partido más importante de su vida”, recalcó Sandrino Castec, hijo del histórico futbolista que logró ganar la Copa Chile en 1979 y que anotó un total de 63 goles por el Romántico Viajero.

El apoyo de la U

Desde que Castec fue internado de urgencia, Universidad de Chile ha estado pendiente de la situación de su ídolo. A través de redes sociales enviaron un nuevo mensaje de apoyo para el goleador.

“Enviamos mucha fuerza al ídolo azul Sandrino Castec, quien se mantiene en un delicado estado de salud. Los mejores deseos para nuestro histórico delantero, que sigue luchando con todo, tal como lo hacía en la cancha”, expresaron en la previa al duelo con Deportes Iquique.