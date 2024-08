Para el sábado está programado el Superclásico de la fecha 19 del Campeonato Nacional, donde Universidad de Chile debe recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional.

Un duelo que ha estado marcado por el bajo perfil de los protagonistas del choque, además que no ha tenido el colorido de años anteriores, pese a que ambos equipos pelean por el título.

Uno de los que asegura que la previa ha sido puro bostezo es Patricio Yáñez, quien no demoró en llamar al Superclásico como uno de los más fome de la historia de estos duelos.

Algo que no le beneficia nada al espectáculo, pero donde cree que ni los hinchas están metidos en el partido, lo que le quita el peso a un encuentro tan importante en el fútbol chileno.

Patricio Yáñez asegura que se perdió el interés en el Superclásico. Foto: Javier Salvo/Photosport

Los jugadores no ayudan al Superclásico

Fue en Deportes en Agricultura donde el ex delantero y ahora comentarista deportivo, Patricio Yáñez, lanzó sus dardos por lo poco movido que ha sido la previa del Superclásico.

“Lo he encontrado fome. Sin las declaraciones de antes, no hablo de la violencia que generan los Superclásicos, pero antes había fuego cruzado. Recuerdo en los años 80 y 90, esto era otra semana con Paredes, con Johnny Herrera y acá han estado bien escondidos”, explicó.

“Ni la gente pregunta por el Superclásico. Tengo amigos que son de la U, que son de Colo Colo y no están ni ahí. Es decir, en términos de lo que generaba como expectación ahora es fome. La gente está en otra, la coyuntura del país está en otro lado y eso es lamentable con la cuestión del temporal que tuvimos. Hay otra onda, hay otra preocupación, nadie me ha hablado en la calle del Superclásico”, detalló.

En ese sentido, apunta a que los jugadores y los equipos tampoco benefician el espectáculo del Superclásico, donde guardan a sus protagonistas para que no hablen y le bajan el perfil al duelo.

Patricio Yáñez quiere que jugadores como Falcón saquen la voz por el Superclásico. Foto: Javier Salvo/Photosport

“Partamos de la base que el jugador no le gusta hablar, es anti pega, en vez de hablar en todos lados que te beneficia, salvo los extranjeros, argentinos sobre todo que hablan en todos lados, o el caso del uruguayo Falcón que nunca deja de hablar y me gustaría que tire un misil, pero no va a pasar. El otro día habló Bolados, que no es ni titular en Colo Colo”, finalizó.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

La revancha del Superclásico por el Campeonato Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo se va a jugar este sábado 10 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el estadio Nacional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.