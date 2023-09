Pato Yáñez le pide a Pellegrino que no use el estadio como excusa: "Eso es algo histórico"

Mauricio Pellegrino vive su momento más complicado en Universidad de Chile. Ocho partidos sin triunfos en el Campeonato Nacional tienen a su equipo estancando en tabla y con varios cuestionamientos respecto a su continuidad. Por eso, tras perder ante Deportes Copiapó, se descargó.

El DT apuntó contra Azul Azul, asegurando que la U no se está comportando como un equipo grande. Apeló al plantel, a la inversión de la directiva e incluso a la falta de un estadio, una de las problemáticas más antiguas del club. Mientras, sus ácidas críticas no gustaron nada a Patricio Yáñez.

Desde su micrófono en Radio Agricultura, el exfutbolista le pidió a Pellegrino no usar el estadio como una excusa. “La U no tiene estadio y una serie de cuestiones, que es algo histórico. No es para tirarlo adentro de la sopa ahora por lo que no consigue en la cancha”, disparó.

“Esta U es para estar entre los tres mejores de Chile. En un momento consiguió esa sintonía. Pero los jugadores no creen en su técnico. Ellos trabajan, pero va más allá del rival de turno. Así como va, la U puede quedarse fuera de Copa Sudamericana y sería más grave”, sumó.

De todas maneras, aseguró que hay algo en el club que no ha dejado triunfar a sus técnicos. “La U es una institución compleja para los entrenadores, no sé si es el exceso de presión, pero llegan a la U y no pasa nada. El peso de los últimos años no deja trabajar bien”, cerró.

¿Cuántos partidos lleva la U sin ganar?

Frente a Deportes Copiapó, Universidad de Chile completó ocho partidos sin triunfos en el Campeonato Nacional. Antes, perdió con Unión Española, Palestino, Magallanes, O’Higgins y Unión La Calera, y empató con Curicó Unido y Colo Colo.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras la derrota ante Deportes Copiapó, y las dudas sobre la continuidad de Mauricio Pellegrino en la banca, Universidad de Chile recibe a Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

