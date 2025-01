Universidad de Chile sigue trabajando en su gran nombre en el mercado de pases, donde si bien aseguró a Rodrigo Contreras para su delantera, ya tiene listo a otro goleador.

Así lo dio a entender el periodista Cristián Caamaño, en Deportes en Agricultura, quien reveló que la U ya logró un acuerdo con otro delantero y es cosa de horas para que firme por los azules.

En medio de toda la teleserie que se ha vivido con Octavio Rivero, que ha sido casi imposible sacarlo del Barcelona de Ecuador, el reportero asegura que se viene una gran noticia en el equipo bullanguero.

Con este fichaje, además de la búsqueda de un nuevo lateral, la U completaría los refuerzos para el plantel del técnico Gustavo Álvarez, con miras a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universidad de Chile sigue trabajando en el mercado de pases por un goleador. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

El nuevo goleador de U de Chile

Fue Cristián Caamaño quien adelantó que Universidad de Chile tiene todo acordado con otro goleador para sus filas, dejando en claro que la idea de potenciar la delantera va en serio.

“Me dicen que ya tienen cerrado al otro delantero, no me lo liberaron. La U ya tiene el séptimo refuerzo, lo tiene abrochado y no lo quieren anunciar hasta que esté en Chile“, explicó.

En ese sentido, tiene esperanza en el nuevo plantel que está formando la U, donde adelanta que se vienen muchas competencias en los puestos claves del equipo.

“La U se desprendió solo de suplentes para traer siete jugadores, muchos de ellos para competir y ser titulares“, explicó.

