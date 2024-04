Mago Valdivia se rinde ante la U de Gustavo Álvarez: "El equipo ya no tiene miedo"

El comienzo de temporada de Universidad de Chile sigue sumando aplausos. Los azules están invictos en el Campeonato Nacional y comparten el liderato con Deportes Iquique, sacándole cinco puntos de ventaja a su seguidor más cercano. Mago Valdivia, exjugador de Colo Colo, se rinde ante la U.

Desde su lugar en Radio ADN, el exvolante habló de las grandes diferencias que tiene este equipo respecto a temporadas pasadas. “Esta U tiene gol. Sabe por dónde y cómo llegar, tiene muchas situaciones de gol, esa es la diferencia con el equipo de (Mauricio) Pellegrino del año pasado”, aplaudió.

“Más allá del orden táctico, hay una cuestión que se llama rebeldía. Eso es lo que tiene la U, ya no tiene miedo. Ahí está el gran plus de este equipo, que cuando llega al arco hace mucho daño y eso no se le veía hace mucho”, dijo el Mago, quien después destacó nombres puntuales dentro del plantel.

“Muchos hinchas no querían que Gabriel Castellón fuera titular, pero ha demostrado en silencio que es un arquero que da mucha seguridad. Las pocas veces que ha sido requerido, ha estado a la altura”, aseguró.

“La U tiene laterales agresivos, que hacen daño. El año pasado, el equipo jugaba a un balonazo a Nicolás Guerra y que él se las arreglara. Hoy el equipo tiene carrileros y atacantes como Maxi Guerrero, que parece que llevara cuatro años jugando en Primera División, juega con una libertad y soltura increíble”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Universidad de Chile vuelve a la cancha este domingo 7 de abril para la fecha 7 del Campeonato Nacional. Los azules visitan a Unión Española a las 20:00 horas en el Santa Laura.

