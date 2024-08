Luego de la fecha a mitad de semana, el Campeonato Nacional 2024 quedó con dos equipos peleando el título. Universidad de Chile y Colo Colo animan una ajustada pelea en la parte alta de la tabla de posiciones como hace mucho tiempo no se veía.

Mientras el Romántico Viajero es el puntero exclusivo del torneo, el Cacique se mantiene a cuatro puntos y con un partido menos. Es por ello que lo que ocurra este fin de semana con el Bulla ante Coquimbo Unido será vital para saber cómo enfrentarán la recta final.

Pero si bien el equipo de Jorge Almirón se le acerca peligrosamente, los pupilos de Gustavo Álvarez no se dejan intimidar. Así por lo menos lo dejaron claro previo al duelo con los Piratas, donde se juegan tres puntos que pueden valer de oro.

La U no está ni ahí con la presión de Colo Colo

La ajustada lucha por el liderato de la tabla de posiciones entre la U y Colo Colo anticipa un cierre de temporada de aquellos. Cuatro son los puntos que separan al Bulla del Cacique, aunque hay un partido pendiente que puede dejar las cosas a tan sólo una unidad de distancia.

Matías Sepúlveda ni ahí con la presión de Colo Colo a la U en el torneo. Foto: Photosport.

Pero a pesar de esto, en el Romántico Viajero están tranquilos y no se asustan. Matías Sepúlveda habló antes del viaje del plantel rumbo a Coquimbo y aseguró que no piensan en otra cosa que no sea volver con los tres puntos.

Ante Coquimbo Unido la U enfrentará a un rival directo en la parte alta, es por ello que será vital sumar de a tres para mantener su ventaja. “Estamos preocupados del partido de mañana, hacer un buen partido y seguir en la punta”, lanzó a Radio ADN.

“Todos los partidos son diferentes, vamos a enfrentarlo con la misma seriedad de otros partidos. Lo estamos analizando, pero lo vamos a enfrentar de la mejor manera”, añadió.

Pero tras ello, el mediocampista tuvo palabras para la lucha con el Popular, al que lo minimizó para remarcar que no piensan en otros que no sean ellos. “Estamos preocupados de nosotros y seguir arriba”, sentenció.

La U y Colo Colo, después de mucho tiempo, están respondiendo a su cartel de equipos grandes en el Campeonato Nacional. Este fin de semana se jugará la última fecha del torneo antes del parón por las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que será vital saber cómo terminarán las cosas para la recta final.

¿Quién será campeón al final de la temporada? ¿Quién será campeón al final de la temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega la U con Coquimbo Unido?

Universidad de Chile intentará mantener su ventaja en la cima de la tabla de posiciones en un duelo clave. El Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido este sábado 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024?

Así está la tabla de posiciones previo a la fecha 23 del Campeonato Nacional:

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.