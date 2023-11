La discusión y la polémica está instalada y no son pocas las voces de Colo Colo que sostienen que Universidad de Chile pensará dos veces antes de intentar derrotar a Cobresal, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023. Es que, además de su duelo ante Unión Española, el Cacique necesita que Los Mineros se caigan para superarlos en la lucha por el título.

Un ejemplo de ello es Gabriel Coca Mendoza, que en conversación con RedGol aseguró en polémicas declaraciones que “yo creo que (la U) se dejará perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”.

Incluso el relator de TNT Sports, Alejandro Lorca, criticó al ex lateral de Colo Colo asegurando que estas palabras “lo que hace es incitar a la violencia”.

Y una respuesta indirecta llegó desde el mismo camarín del Chuncho: el delantero Leandro Fernández anticipó que jamás irá para atrás y firma que la U jugará por sus propias convicciones ante Cobresal, buscando un triunfo que los acerque a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

“Ni me gasto en prestar atención a esos comentarios, es el folclore de fútbol y la sociedad que tenemos. Hay que estar tranquilo, yo salgo a ganar siempre. No me gusta perder ni en los entrenamientos”, dijo Fernández.

Agregó que “como repetí, todos pensamos lo mismo, trataremos de hacer lo mejor para que la U esté donde se merece y defender los colores”.

El mensaje de la U

Pero desde la U mandaron otra indirecta. En redes sociales, el Chuncho compartió un video en el que se muestra a Mauricio Pellegrino y el plantel de universidad de Chile entrenando con todo para su próximo duelo.

La leyenda que acompaña el video es “preparando el viaje a Tierra Santa, Cobresal. ¡Vamos Azules!”. Es que El Salvador siempre será especial para la U.

Los azules lograron romper 25 años sin títulos para coronarse campeones de Primera División en 1994, en el estadio El Cobre, en un partido de dientes apretados. Por esos años, Cobresal era un equipo que había golpeado duro la historia de Universidad de Chile.

De esta manera, sólo hay que darle una segunda lectura a la publicación de la U para establecer el mensaje: Universidad de Chile está cien por ciento mentalizada en derrotar a Cobresal para segur con opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2024.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras caer frente a Coquimbo Unido, la U enfrentará como visita al puntero Cobresal este domingo desde las 18:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

¿Qué necesita la U para clasificar a Copa Sudamericana?

Para entrar en Copa Sudamericana, Universidad de Chile necesita primero ganar los dos partidos que quedan en la temporada. A eso debe sumarle que tanto Unión La Calera como Universidad Católica no escalen en la tabla de posiciones. Los Cementeros son hoy los últimos clasificados, con sólo un punto de distancia.