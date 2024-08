Es oficial: el defensa Fabricio Formaliano es el tercer último refuerzo de Universidad de Chile para el segundo semestre. El uruguayo llega a los azules como un salvavidas fuera de plazo, tras cerrarse el libro de pases, con permiso reglamentario por la lamentable lesión de David Retamal.

“El puntero se sigue reforzando! Ya es oficial. El defensor uruguayo Fabricio Formiliano es el nuevo jugador del Romántico Viajero. Bienvenido a la U”, publicó el Chuncho en redes sociales.

En su sitio oficial, Universidad de Chile agregó que “hoy confirmamos la llegada de Fabricio Formiliano Duarte, quien se transforma en nuestro tercer refuerzo de cara a este segundo semestre. El defensor uruguayo de 31 años llega proveniente desde Montevideo Wanderers, tras una destacada trayectoria en el fútbol de Uruguay, México y Argentina”.

“Formiliano, nacido en Salto (1993), dio sus primeros pasos en el profesionalismo de la mano de Danubio, debutando en la temporada 2011-12 con 18 años. Desde entonces, el defensor central desarrolló una carrera en la que se ha destacado por su firmeza, inteligencia y liderazgo en la zaga”, complementó.

Campeón panamericano con Uruguay

Añaden que “tras consolidarse en el primer equipo de Danubio, ayudó a su escuadra a levantar los títulos del Torneo Apertura 2013 y el Campeonato Uruguayo 2014. Sus buenas actuaciones lo llevaron a Newell’s Old Boys y posteriormente a Peñarol. Con el cuadro aurinegro se transformó en uno de los mejores defensores de su país, ganando 7 títulos nacionales entre 2017 y 2021. Además, fue elegido en el equipo ideal de las temporadas 2018 y 2019. Luego, su carrera lo llevó a defender al Necaxa (México), San Lorenzo (Argentina) y finalmente a Montevideo Wanderers, de Uruguay. En la actual temporada, Formiliano ha disputado 19 partidos, todos como titular, para un total de 1.679 minutos. Además, registra dos goles en este año y se alzó como uno de los puntos más altos de su escuadra”.

En la U destacan que “también ha sido parte de la selección de Uruguay sub 17, sub 20 y sub 22. Precisamente, con la categoría Sub 22 se coronó campeón de los Juegos Panamericanos de Canadá 2015, torneo en el que lideró a su país como capitán”.

“De esta manera, Fabricio Tito Formiliano se transforma en el nuevo refuerzo azul para encarar la segunda parte de la temporada. Ahora, el defensor se pondrá a disposición del cuerpo técnico de Gustavo Álvarez y comenzará a trabajar desde este lunes con sus compañeros, para aportarnos toda su calidad en defensa y ayudarnos en la búsqueda de nuestros objetivos”, sentencia el Chuncho por su nuevo fichaje.

Fabricio Formiliano ya es jugador de Universidad de Chile: la U llega a tres refuerzos, pero por emergencia y fuera de plazo.

Cabe recordar que la U sólo se había reforzado con Antonio Díaz y Charles Aránguiz en un nuevo descalabro en la gestión de Azul Azul. Formiliano llega como tercer fichaje, pero fuera de plazo como reemplazo por el cupo de Retamal.