Universidad de Chile disfruta en el primer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, donde su plantel se va sintiendo cada vez más como el gran candidato al título, pese a que recién van 10 fechas.

Pese a que Gustavo Álvarez ha encontrado la columna vertebral en su formación titular, de todas formas, ha dado opciones a jugadores que llevan menos minutos, donde ha sido una tarea mantenerlos motivados.

Un parte fundamental para el entrenador argentino es que todo el plantel esté en condiciones, algo que se ha visto en fecha a fecha con algunas sorpresas desde la banca de suplentes que aparecen en el once estelar.

Claro ejemplo de esto ha sido el caso de Matías Sepúlveda, quien llegó como refuerzo esta temporada, pero que ha estado presente en cinco partidos y sólo ha sido titular en uno.

El mensaje de Álvarez al camarín de la U

Por lo mismo, el ex Audax Italiano revela la rece que ha tenido Álvarez con los jugadores, de manera que cuando los necesita están en perfectas condiciones y, lo mejor, rinden en los puestos.

“Sabía que cuando llegué a la U la competencia sería fuerte, aunque sana. Hay buenos jugadores al medio. Fui de menos a más. El profe habló conmigo. Cada semana se hace más fácil lo que nos pide, que es el funcionamiento, lo táctico y lo físico”, comenzó su explicación.

“Hubo semanas donde no me tocó, pero seguí preparándome por fuera, con mi preparador físico, siempre he estado atento para cuando me tocara. Me tocó ahora y me sentí bien, muy cómodo con el equipo. Nos quedamos con el triunfo que es lo más importante”, precisó el volante.

Por lo mismo deja en claro el mensaje de Álvarez con su plantel, que ha sido abierto: “Los nombres no son importantes, el equipo es importante. Ahora me tocó a mí, me preparé para hacerlo de la mejor manera y aportar al equipo. Soy un candidato para que el profe elija, pero nadie sabe”.

