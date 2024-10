Universidad de Chile ruega para quitarle el liderato del Campeonato Nacional a Colo Colo en el escritorio, pero mientras eso no ocurra, deberá luchar en la cancha. Este fin de semana el Romántico Viajero se juega tres puntos de oro a la espera de que el Cacique se caiga.

Ante Ñublense, el Bulla deberá ir a buscar un triunfo que desde su inicio será complicado. Con las bajas de Franco Calderón y Matías Zaldivia, la dupla de centrales será entre Ignacio Tapia y Fabricio Formiliano, con los que Johnny Herrera va a la guerra.

El ídolo del Bulla sorprendió al hablar de los zagueros que tendrán ante los Diablos Rojos y señalar que están incluso para pelear en el plano internacional. Uno al que el elenco estudiantil volverá el próximo año después de temporadas de fracasos.

Johnny Herrera apuesta por la zaga de la U para la Copa Libertadores 2025

Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Ñublense sin sus dos centrales titulares. Franco Calderón y Matías Zaldivia serán baja ante los Diablos Rojos, por lo que Gustavo Álvarez trabaja una formación con Ignacio Tapia y Fabricio Formiliano desde el primer minuto.

Fabricio Formiliano recibió el respaldo de Johnny Herrera para el duelo clave de la U y hasta lo instalaron como un pilar para Copa Libertadores. Foto: Photosport.

Este panorama llevó a Johnny Herrera a darle un espaldarazo a ambos para seguir soñando con el título. “Cuando jugó el flaco Tapia, cuando lo necesitó la U el año pasado por ejemplo en un clásico contra Católica, fue el mejor de la cancha“, dijo en TNT Sports.

Eso no fue todo, ya que se encomendó para el último zaguero en arribar al club para no sufrir contra Ñublense. “El uruguayo Formiliano fue capitán y campeón. Entonces no va a tener problemas para pararse y definir un partido como este“.

Pero fue tras ello que Johnny Herrera sorprendió al asegurar que, con los actuales zagueros que tiene el Bulla, puede pelear la Copa Libertadores. En 2025 el elenco estudiantil volverá a disputar la fase de grupos del torneo y el ídolo azul se ilusiona.

“Yo creo que esos cuatro centrales, la U tiene para disputar un torneo internacional“, lanzó sin duda alguna. ¿Sus razones para decir esto? “Biotipo, experiencia, edad… todo“, sentenció.

Por ahora, en Universidad de Chile sólo se enfocan en terminar bien la temporada 2024 antes de pensar en la Copa Libertadores que se les viene el próximo año. El Bulla espera cerrar la campaña con una hazaña y así regresar con todo al plano continental.

¿Cuándo juega la U con Ñublense?

A la espera de lo que pase en el Tribunal de Disciplina, Universidad de Chile se prepara para un duelo clave en el Campeonato Nacional. Este domingo 3 de noviembre desde las 18:00 horas, el Bulla visita a Ñublense en simultáneo al duelo de Colo Colo con Deportes Iquique.

¿Cómo está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024?

