Históricos de la U de Chile patean la perra: "No pueden meterle esos goles a un equipo que quiere ser campeón"

Un amargo empate consiguió Universidad de Chile en su visita a Cobresal, en El Salvador. Los azules desperdiciaron una ventaja de dos goles en el segundo tiempo y terminó igualando 3-3, asunto que golpeó fuerte entre los históricos azules.

Así lo señaló Hugo Droguett, quien aseguró que no se puede dejar pasar esa oportunidad para pelear la punta del torneo. “A un equipo que aspira a ser campeón no le pueden meter esos dos goles”, manifestó tajantemenete.

Luego indicó que “seguramente el DT va a verlo en la semana, pues son goles súper evitables. Después de que das vuelta el resultado, no te pueden hacer esos goles tan fáciles”, agregó.

Destacó eso sí a un par de jugadores en ofensiva. “Leo Fernández es siempre el que te da muchas cosas, pero a Palacios no había que sacarlo. Los cambios en la U no reflejaron lo que el técnico quizás pretendía. Pons no es el recambio que el técnico quiere, se apuró un poco. Es un empate amargo”.

Zaldivia fue uno de los jugadores de la U que falló en las pelotas paradas de Cobresal

La U un equipo sin concentración

Para Juan González, los errores de pelotas detenidas no pueden volver a repetirse para pelear por el título. “La táctica fija los desconcentró. Estos puntos pesan en la segunda parte del torneo, son fundamentales, ojalá que no se extrañen futuro pero duelen en el momento”, sostuvo.

Luego indicó que en ofensiva hay que rescatar lo hecho por el Chorri Palacios. “Me gustó más allá del gol porque tuvo mucha movilidad, lo sacan para refrescar el bloque ofensivo y quizás no resultó ese cambio”, admitió.

La U se debe preparar ahora para enfrentar el domingo a Audax Italiano, un partido en el que pueden recuperar la punta del Campeonato Nacional dependiendo del resultado entre Coquimbo y Copiapó, en la Tercera Región.