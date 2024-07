El ex gerente deportivo analizó el secretismo de Azul Azul en esta ventana de traspasos. "Es mejor decir que no hay plata", sentenció.

Rodrigo Goldberg sabe perfectamente de qué habla cuando analiza los movimientos de la U de Chile en el mercado de pases. El Polaco fue gerente deportivo de Azul Azul, el rol que hoy desempeña Manuel Mayo en la concesionaria.

Por eso mismo, entiende que ese cargo requiere una cierta cuota de apariciones públicas. “Desde la experiencia, entiendo que la U no tiene probablemente la caja que quisiera para salir a buscar. Yo sé que no es un lindo discurso ni nada por el estilo”, introdujo Goldberg en el espacio de Cooperativa Deportes.

Rodrigo Goldberg cuando era gerente deportivo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El panelista agregó que “encuentro que decir ‘no tenemos plata para más refuerzos’ es mejor a no decir nada. El único que habla es (Gustavo) Álvarez. Entonces uno dice ‘pero cómo’. Me tocó, sé lo que es no tener plata. Ya, no tienes, pero qué más vas a hacer. Pero no decir algo deja lugar al ‘¿no quieren reforzar?’ Sería bueno hacer la aclaración. Creo que no tiene nada de malo”.

Todo esto a raíz de la incertidumbre dirigencial que proyecta el Romántico Viajero. Desde febrero de este año que Manuel Mayo no emite una declaración pública. Michael Clark, el presidente de AA, tampoco ha dado margen para responder consultas en el último tiempo.

Goldberg le pega a la U de Chile por el extremo silencio en el mercado

Para Rodrigo Golberg, la U de Chile ha guardado demasiados secretos en el mercado de pases invernal. “Hay otro punto, que se entendería más. Recordemos cuando emitieron un bono (el pago de una deuda histórica)”, expuso el Polaco, quien fue delantero de los azules. Y también gerente deportivo.

“La deuda que alargó la concesión no es tan simpática. Tiene muchas condiciones y una de ellas es el porcentaje que puedes invertir en el plantel. Entiendo que no puede gastar toda la plata en refuerzos”, aseguró Goldberg, siempre en el panel de comentario de Cooperativa Deportes. Compartió la mesa con Marcelo Barticciotto, el experimentado Igor Ochoa y el conductor del espacio, Ernesto Contreras.

Manuel Mayo en la presentación de Matías Sepúlveda. (Javier Salvo/Photosport).

Goldberg dejó claro su punto: comunicar más, “Quizá la plata que entró no está hecha para eso. Sería bueno que lo digan”, instó el Polaco. Por el momento, en Universidad de Chile cuentan las horas para confirmar el fichaje de Charles Aránguiz para ser la segunda incorporación de esta ventana.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile escolta a Coquimbo Unido en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!