Universidad de Chile se demoró tanto que en cosa de días, de horas, Colo Colo le arrebató lo que sería el tercer refuerzo del Chuncho para el segundo semestre. Jonathan Villagra estaba listo en la U, pero se metió el Cacique entremedio y el defensa se vestirá de blanco.

A espera de Villagra Colo Colo ya había fichado a Javier Correa, Cristián Riquelme y Mauricio Isla, mientras los azules sólo sumaron a Antonio Díaz y Charles Aránguiz. Como si fuera poco, ahora Gustavo Álvarez lamenta la lesión del central David Retamal.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño le pegó con todo a la gestión de Azul Azul y Michael Clark: “son increíbles las decisiones que han tomado en la U. El otro día lo de Clark… las palabras le duraron 48 horas. Dijo que estaban trabajando perfecto, pero que Colo Colo te gane un refuerzo, que tuviste 45 días, lo tenías listo. Corriste solo para ficharlo, y Colo Colo te lo gana porque le ocurre la lesión de Saldivia. Esto de dilatar todo”, dijo muy molesto.

Agregó que “trabajaste tanto en lo de Charles Aránguiz que descuidaste los otros flancos. Eso es imperdonable. Eso no puede ocurrir. La U debe ser capaz de fichar a dos jugadores al mismo tiempo. Clark se vanagloriaba de traer a Charles Aránguiz… Por eso se te va un central y hoy se te lesiona Retamal; o se te lesiona Palacios y no tienes central ni nueve. Pero Clark cree que está haciendo bien las cosas”.

Pésimo trabajo en Azul Azul

“Cómo nadie es capaz de decirle adentro de la U: ‘muchachito, estás en un universo paralelo’. Lo que declaraste se te cayó en 48 horas. Hoy no tienes un nueve ni un central en la banca para reemplazar a los titulares. ¿Ahora le van a prender velitas a Ignacio Tapia? No va ni a la banca, esa es la confianza que le tiene el entrenador”, complementó.

Añade: “dé qué estamos hablando, en un equipo profesional con todas las condiciones para fichar al jugador que quiera. Es imperdonable. 68 días estuvieron pensando qué refuerzo traer. Lo primero que dijo Gustavo Álvarez cuando terminó el primer semestre es que necesitaba un central, y no llegó un central. Necesitamos un delantero. ¿Qué no llego? Un delantero. Fichaste un lateral izquierdo porque supuestamente se te iba a ir el titular, pero Marcelo Morales se quedó. Y más encima trajiste un jugador que te da categoría como Aránguiz, pero donde tienes sobrepoblado el mediocampo”.

Caamaño no quiere ver ni en pintura a Azul Azul ni Clark.

Incluso, Caamaño vaticina que el Chuncho tarde o temprano se caerá de la lucha por el título y probablemente Colo Colo al menos lo supere en la tabla.

“La U más ventaja no puede dar, pero no les importa. Mira cómo se reforzó Colo Colo: de suerte, pero les salió bien- Lo decía el propio Álvarez, que necesitaban refuerzos, y de los puestos que pidió no llegó ninguno. Lo de Charles Aránguiz les cayó del cielo. Si no es por el representante y el mismo Charles Aránguiz, la dirigencia de la U esperaba hasta enero. La inoperancia de la dirigencia, de los scouting. Es muy malo el trabajo y el esfuerzo de la U”, sostiene.

Cristián Caamaño sentencia que “hoy la U está a un punto de Colo Colo, porque a Colo Colo le falta un partido, pero la U tiene un plantel evidentemente inferior al de Colo Colo. Y la U cuando se pudo reforzar para quedar más equiparados, ahora queda más lejos”.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Universidad de Chile recibe a Colo Colo este sábado 10 de agosto, desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional, por la decimonovena fecha del Campeonato Nacional 2024.