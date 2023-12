Cristián Caamaño y amenazas posteriores: "La U no rescinde el contrato de Campos por la denuncia"

Cristián Caamaño se refirió al lamentable incidente que afecta a Universidad de Chile en manos de Cristóbal Campos. El arquero deja la U con rescisión en medio de complicaciones de salud mental, su merma competitiva y una delicada polémica legal por violencia intrafamiliar.

Tal como informó este pasado miércoles RedGol, el arquero fue denunciado ante Carabineros por maltrato psicológico y graves amenazas a su ex pareja. Después se conoció la internación del jugador que anteriormente había reconocido estar pasando por una dura depresión.

En Deportes en Agricultura, y ante la consulta de si hablará Campos, Caamaño sostuvo que “no se puede referir del caso que lo involucra porque está bajo investigación. Podrá hacer algún descargo o señalar que es falso”.

Agrega que “a diferencia de lo de Jordhy Thompson, no hay un video de prueba que lo incrimine a Campos como en el caso de Thompson. Con Thompson todo partió de un video que se filtró de una discoteca, luego la denuncia con el relato de la niña que terminó condenando a Thompson a prisión”.

Más amenazas y determinación de la U

Incluso, Caamaño entrega nuevos detalles, asegurando que Campos no sólo amenazó a su ex pareja, sino que a su familia. Además, asegura que la U no tomó la decisión de rescindirle el contrato por la denuncia, explicando que el Chuncho determinó el rompimiento de contrato precisamente tras esta última reacción.

“Ésta es una denuncia por violencia intrafamiliar, que desgraciadamente se agravó para Campos porque, al conocer esta denuncia impuesta, amenazó a los padres de la chica, a la chica y a su hermano menor. A partir de ahí, claramente la U tomó conocimiento de estas acciones y decidió rescindirle el contrato”, expone.

El periodista complementa que “la U no rescinde contrato abiertamente por la denuncia, sino por las situaciones que se vinieron después de que el jugador fuera notificado de que existía la denuncia y que fiscalía abría una investigación”.

Caamaño sentencia lamentando que “Campos fue mal asesorado, me confirman el tema de la internación que tuvo post torneo, las crisis que ha tenido en el último tiempo. Tiene un problema de salud mental”.

