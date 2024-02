César Pérez rompe su silencio: "No sé quién inventó que rechacé a la U y me quería ir a Europa"

El mediocampista César Pérez fue uno de los jugadores más apetecidos en el mercado de pases que está por terminar, en el inicio de la temporada 2024. Sin embargo, el jugador de 21 años vio acción en el triunfo por 0-1 de La Calera ante Huachipato y ya no puede vestir la camiseta de otro club nacional, al menos por la primera rueda.

Pérez estaba hace rato en la órbita de Universidad Católica, y tras el término del Campeonato Nacional 2023 se sumó Universidad de Chile a los interesados. Entre los jugadores rescatables de la selección chilena sub 23 que disputó el Preolímpico, los rumores apuntaron a que el volante había desechado la opción de la U, luego la de la UC, convencido de partir a Europa.

“Yo sólo vivo el presente, se dijeron muchas cosas que no son; todo eso afecta un poco, pero ya asumí que mi presente sigue siendo Calera. Me mentalizo en afrontar de la mejor manera este primer semestre y después veremos qué pasa”, dijo Pérez a La Estrella de Valparaíso.

Agregó que “muchas cosas fueron mentiras. Se dijo que yo le había dicho que no a la U. No sé quién habrá inventado eso, o que me iba a Católica; o que yo después del Preolímpico quería esperar muchas ofertas y que sólo quería irme a Europa. Se especularon muchas cosas, cuando la verdad es que ningún jugador podría decirle que no a clubes como la U o la UC”.

Las posibles razones del frustrado fichaje en la U

Según el jugador, una de las posibilidades es que los clubes no hayan llegado acuerdo, pues él estaba cien por ciento enfocado en La Roja Sub 23. Por ahora se queda tranquilo en Los Cementeros.

“Puede ser que no se haya llegado a acuerdo, pero la verdad es que no me enteré mucho de eso, porque estaba concentrado en el Preolímpico, quería hacer un buen certamen para dejar a Chile en los Juegos de París, Pero al final todo eso se interpuso un poco en el camino. Insisto: se dijeron muchas cosas que no son, así que ahora no queda más que afrontar el campeonato de la mejor manera, estoy contento en La Calera porque es un club que me ha dado muchas oportunidades. Eso me tiene tranquilo”, expuso.

Por último, se toma con tranquilidad la posibilidad a futuro de ir a la U, a la UC, a Europa o cualquier otro club: “uno siempre quiere mostrar, quiere crecer, creo que sin duda el próximo paso que dé en mi carrera va a ser muy importante, pero como te dije, vivo el presente y voy a ver paso a paso lo que vendrá más adelante”, sentenció.

