¿A qué hora juega U. de Chile vs Palestino? Transmisión de la final regional de la Copa Chile

Universidad de Chile quiere seguir con su gran momento y enfrenta a Palestino en la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2024. Los Azules comienzan siendo visita, donde buscarán un buen resultado para luego sellar todo como loca. Conoce el horario y transmisión.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez están en lo más alto del Campeonato Nacional 2024, donde pelean punto a punto por el título frente a Colo Colo. Ambos equipos vienen en racha ganadora y no ceden terreno. La Copa Chile si bien ofrece una pausa a esta disputa, también puede significar un punto de inflexión para bien o para mal del Romántico Viajero. Palestino tiene mucho que decir en esta llave.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Palestino?

Los Azules y Tino-Tino se medirán este jueves 5 de septiembre a las 16:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

¿Dónde ver la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile?

El partido de Universidad de Chile y Palestino será transmitido en TV por TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en Max. Conoce las señales de acuerdo a tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) HD NO DISPONIBLE

ZAPPING: 99 (HD)

Sonríe Gustavo Álvarez

Si bien hubo mucha polémica por la no convocatoria de jugadores de Universidad de Chile a La Roja, lo cierto que esto hace que Gustavo Álvarez tenga plantel completo para el encuentro con Palestino. Solo Ignacio Vásquez no estará por ser llamado a la Sub 20. La vuelta será el domingo 8 de septiembre, donde el Romántico Viajero sería local en el Estadio Santa Laura.