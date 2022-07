Walter Montillo en su primera etapa con Universidad de Chile supo de victorias importantes frente a Colo Colo en el Superclásico pero al irse en 2010 no imaginó que en su regreso una década después iba a encontrarse con una mala racha, que empezó en 2013, en la que no han podido vencer a su tradicional rival.

A la paternidad alba en el estadio Monumental se le ha sumado también un predomino en cualquier escenario por nueve años y en la institución azul esperan que se le ponga fin a esto el domingo en Talca. Entre tanto, quien vistiera la camiseta 10 del Bulla explica lo que sucede a la interna con este compromiso.

Así lo dijo desde su experiencia en su segunda etapa en el club. "Yo creo que desde mi punto de vista, y lo digo desde afuera, yo ya no juego más y obviamente lo hubiese llevado a cabo cuando jugaba porque tampoco pudimos ganar los últimos dos en los que jugué yo. Más que un miedo institucional es que hay un problema de ansiedad de querer el ganar el Clásico antes de jugarlo, de tener esa obligación de ganarlo", dijo a Espn Fútbol Chile.

"Ya cuando se acerca el Clásico, desde afuera para adentro 'lo tenés que ganar, lo tenés que ganar', y creo que inconscientemente, también me habrá pasado a mí, empezás a jugar el partido tan antes que un partido normal que eso te lleva a tomar malas decisiones dentro de la cancha, esa ansiedad que ya el lunes estás pensando que tienes que ganar", apuntó.

El argentino, ya retirado, cree que la presión en el Cacique es menor y que es por eso que trabajan con mayor tranquilidad en la semana previa al duelo. "Yo creo que al jugador de Colo Colo no le pasa lo mismo, pero si pierde no le pasa nada al tener tantos años de diferencia", sentenció.

Montillo, además, analizó las causas del complicado momento institucional de Universidad de Chile. "Son malas decisiones durante mucho tiempo, el grupo total de los que toman las decisiones, no porque traes un jugador, es fútbol, pero no se banca un proceso. Si a Roggiero le das cuatro meses de trabajo es que no hay un proyecto que mantengas. Tienen muchos chicos y va a demorar un tiempo para que tomen las responsabilidades dentro de la cancha, porque es un proceso. Hay que cuidar a esos chicos".