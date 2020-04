Walter Montillo confiesa que sus hijos lo trollearon por las finales de Copa América: "Nos cargaron bastante"

Walter Montillo llegó el 2008 a Universidad de Chile y con ello, sus dos hijos mayores, Valentín y Santino, nacieron y se criaron como unos chilenos más.

En conversación con La Magia Azul por RedGol, el argentino confesó que para las finales de Copa América en 2015 y 2016, sus hijos festejaron el título de la Roja y agarraron para el leseo a su padre.

"Siempre los dejamos elegir. En las dos finales de Copa América nos cargaron bastante. Ahora si juegan tiran más para Argentina, todos sus amigos son Argentinos", señaló la Ardilla.

Sobre aquellas finales, el volante de Universidad de Chile reconoció ser un fanático de su selección y aseguró que sufrió con ambas definiciones: "Me dolieron perder las finales, porque los chicos me cargaron, pero ahora ellos entienden que me caliento mucho cuando veo a la selección".

"Si tú me dices de qué equipo soy hincha, yo diría que soy de la selección argentina, trato de mirar todos los partidos que juegan, la siento como un hincha y que me cargue mi hijo la verdad es que me dolía, pero bueno, ahora de grandes me tienen un poquito más de respeto", cerró.