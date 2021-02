Walter Montillo y la goleada: "Dijeron que ya no quería jugar y echar al técnico... Si nos salvamos me iré en paz"

Walter Montillo ingresó en el segundo tiempo de Universidad de Chile contra Unión Española para abrir el camino de un necesitado Chuncho. La Ardilla puso el 1-0 con un golazo que dio paso a un 3-0 final y tres puntos importantísimos para los azules en la lucha por zafar de la liguilla de promoción y seguir en pelea por un cupo en Copa Libertadores 2021.

Con su retiro anunciado, Montillo anotó quizás el último gol con la camiseta de la U y de su carrera, restando los duelos ante Curicó Unido y Deportes Antofagasta en el cierre del Torneo Nacional.

“A veces cuando se habla tanto, tiene daños colaterales. Me he comportado bien con mis compañeros el año que llevo acá y cuando tienes que escuchar cosas como que no quiero jugar o quiero echar al técnico, le pega al compañero del lado también, somos amigos, compañeros y nos salvamos el uno al otro. Nos posicionamos arriba de Curicó y apuntamos a una copa internacional. Es un gran desahogo, hoy jugamos bien, con un resultado abultado y nos da la tranquilidad para ir a jugar el miércoles”, dijo Montillo a TNT Sports.

Agregó que “es una felicidad doble el poder ayudar. Mi compromiso con la U fue desde que llegué para ayudarlo a salir de donde estaba. Sabíamos que no sería fácil, había problemas que seguimos teniendo. Obvio que nos queríamos salvar antes, pero los otros equipos también sumaron. Me da mucha felicidad poder ayudar”.

“Lamentablemente me quedan dos partidos, intentaré hacerlo como siempre para ayudar a mis compañeros y la institución para irme en paz. Si el miércoles logramos salvarnos me iré en paz”, complementó.

¿Sigue firme la decisión de colgar los botines? “Sí, como lo hablé, creo que no se le tomó con la seriedad que tenía o quizás por las ganas que había en ese momento. Pedí tiempo, no se dio y la verdad no tengo ganas de ir a demostrar a otro equipo. Quería que la U fuera mi último club. Que los hinchas sigan apoyando, que nunca duden de mi compromiso por el club por lo que se dice”, expuso.

Por último, fue consultado por el partido de despedida y la opción de esperar que los hinchas vuelvan a los estadios para que la fiesta sea completa: “la podría hacer más adelante, pero no me quiero adelantar a los hechos. Hay que ver si la gente quiere seguir llenando un estadio por verme, la gente me considera un ídolo o alguien importante. Ojalá esté la misma efusividad, quiero entrar con Santino a la cancha como siempre lo pensé y que la gente me vea bien. No sé cuándo podría ser”, sentenció.