Universidad de Chile cayó 2-0 ante Audax Italiano, dejando en claro que la crisis por la que atraviesa el elenco azul. Por lo mismo es inminente que el ciclo de Santiago Escobar en el elenco azul terminará en las próximas horas.

Históricos de la U aseguran que esto era inminente. Víctor Hugo Castañeda, emblema como jugar y entrenador aseguró que "en la U hay que tomar decisiones, no se están haciendo y si las toman son las menos adecuadas. Además se toman a destiempo".

Agregó que "lo que comienza mal termina mal, es difícil que se vaya a revertir. Se entró en una espiral negativa, hay disociación en todos los estamentos del club. Ni Mandrake el mago lo hace terminar bien".

Al enterarse que Sebastián Miranda, DT de las inferiores, suena como interino, cree que la solución esta errada. "Sebastián Miranda, chuta. Le tengo mucho cariño, pero la U necesita a alguien de su riñón. Que les diga a ver paren, paren. Esto es la U. Acá se juega así. Mira donde estamos, 13° en la tabla. Acá hay que ponerse espalda con espalda, jugar de chico a grande y sumar puntos. A correr y meter. Pero con orden, disciplina y táctica", comentó.

Sobre el plantel, piensa que se debe ver "para qué lo armaron, quién lo armó, cómo lo armó. Eso no se sabe. Los muchachos que llegaron tienen presión tremenda, pesa una tonelada la camiseta de la U para muchos. Hay que sacarles esa presión, que alguien absorba esa presión, decirles que son buenos jugadores y por algo llegaron a la U".

En tanto Roberto Rojas, portero que salió campeón cuatro veces con los azules, comentó que "había que darle el último plazo a Escobar y ya no da para más. No es que le haya quedado grande, pero no dio con el equipo ni con el proyecto. ¿Sebastián Miranda? Fue compañero mío, pero me van a perdonar: si van a elegir así, es increíble. El fútbol está cada día más increíble".

Finalmente Sandrino Castec, delantero azul en los 80, cree "la U ya no tenía vuelta, no hay confianza en el grupo. El desorden es grande. Este técnico es uno de los más malos que ha pasado por la U. A mí me gustaría ver a Luis Marcoleta dirigiendo a la U".